商务部报告：人民币汇率扩波幅将扩大进出口贸易人民币使用

路透北京5月5日 -中国商务部中国对外贸易形势报告（2014年春季）所附专栏文章中表示，人民币汇率浮动幅度增大，增加了企业进出口利润的不确定性。对此，外贸企业要积极适应，加快培育竞争新优势，扩大进出口贸易人民币使用，合理运用汇率避险工具，提高对汇率风险的承受和规避能力。

此次人民币汇率波动幅度由1%调整到2%，从总体上看有利于扩展外汇市场广度和深度，形成更合理、更均衡的市场汇率，从而有利于企业和居民更加重视汇率的价格信号作用。

以下是中国对外贸易形势报告（2014年春季）中，题为“人民币汇率浮动幅度扩大”的专栏的相关要点：

中国人民银行宣布，扩大外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度，自2014年3月17日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。这是自2005年7月人民币汇率形成机制改革以来，中国人民币银行第3次扩大人民币兑美元汇率浮动幅度。前两次分别是2007年5月21日人民币汇率浮动幅度由0.3%扩大至0.5%，以及2012年4月16日浮动幅度扩大至1%。

汇率是影响一国企业参与国际分工合作的重要变量，也是宏观经济调控的重要杠杆。人民币由固定汇率到浮动汇率，汇率变动方向由单向到双向，汇率浮动幅度由小到大，反映了我国人民币汇率形成机制市场化改革日益深化。此次人民币汇率波动幅度调整，从总体上看有利于扩展外汇市场广度和深度，充分发挥市场对汇率形成的决定性作用，形成更合理、更均衡的市场汇率，从而有利于企业和居民更加重视汇率的价格信号作用，提高国内外资源的配置效率。中国人民银行表示，将继续完善人民币汇率市场化形成机制，进一步发挥市场在人民币汇率形成中的作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

客观来看，人民币汇率浮动幅度增大，增加了企业进出口利润的不确定性。对此，外贸企业要积极适应，加快培育竞争新优势，扩大进出口贸易人民币使用，合理运用汇率避险工具，提高对汇率风险的承受和规避能力。有关金融机构应开发更多适合进出口企业需求、定价合理的汇率避险工具，帮助企业规避汇率风险，增强服务实体经济的能力。（完）

(整理 李文科; 审校 曾祥进)

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