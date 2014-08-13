人民币汇率短期升值压力仍料明显 年内仍会总体升值--兴业银行

《明报》：国产航母下水意义大 彰显综合国力再提升
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。
路透北京8月13日 - 中国兴业银行最新研究报告预计，人民币汇率短期升值压力仍然明显，年内剩余时间人民币会总体升值，但不会突破去年末6.10元水平，6.15元前后会面临中间价较大阻力。
报告认为，此次美元兑人民币即期汇率收盘价的持续走强并非中间价所引导，其升值主要原因是：中国宏观数据好转、热钱卷土重来、以及央行暂时减少了干预。
“如果保持双边汇率的低弹性，热钱问题将难以得到解决，在中外利差仍大的情况下，短期升值压力仍然明显。”报告称。
眼下的升值是波段现象，而不是趋势性逆转。尽管短期内人民币升值压力重现，但是考虑到美元强欧元弱的国际环境、国内经济尚存的诸多隐患以及汇率改革的目标要求，人民币汇率仍然难回长期升值通道。
报告称，央行减少干预无法持续成为现实，如果说前一阶段中间价扮演的是避免大幅贬值的“托底”角色的话，那么，下一阶段将再度逆转为避免过度升值的“盖帽”角色。
中国人民币兑美元周二收低，结束此前六个交易日的连涨势头，并与中间价方向相反。交易员反映盘面上购汇偏多，油盘购汇也有出现，使人民币近期的快速升值暂告段落。(完)
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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