易纲：今年人民币汇率双向波动的幅度要看市场供求

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京3月7日 -中国央行副行长易纲周五表示，今年人民币汇率将在合理均衡水平上基本稳定，但会双向波动，而双向波动的幅度“要看市场供求”。
易纲在两会（全国政协和人大会议）间隙表示，人民币的双向波动完全正常，“你们看人民币市场了吗？这两天都很正常。”
易纲稍早已表示，人民币兑美元汇率此前出现大幅波动，不用过度解读，并称人民币双向波动会成为常态。央行行长周小川亦称，近期汇率变化是正常波动。
人民币兑美元即期周五早盘大幅高开，但随后在震荡交投中缩减涨幅。交易员表示，两会期间汇率仍维持区间整理的思路，人民币短线继续大涨的空间有限。(完)
(发稿 李然; 撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。