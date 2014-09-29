人民币汇率双向波动成新常态 跨境资金流动将增多--外管局

贸易保护主义是“增长之敌” 开放才是“增长之机”--人民日报
路透北京4月25日 - 人民日报周二刊登署名钟声的评论文章称，面对当下诸多不确定性交织的世界形势，贸易保护主义是“增长之敌”，开放才是“增长之机”。
路透北京9月29日 - 中国国家外汇管理局周一称，中国下半年国际收支可能呈现双向波动的震荡走势，未来人民币汇率双向波动可能成为一种新常态，有利于抑制短期套利资金大量流入。
外管局网站刊登2014年上半年中国国际收支报告指出，长期看利差交易导致的跨境资金波动将增多，须加强监测和风险防范。
报告并称，若市场炒作美联储加息预期，境内企业将面临债务去美元化压力。
中国国家外汇管理局周一发布最终数据称，中国二季度经常项目顺差734亿美元，资本和金融项目逆差162亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站(here)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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