人民币汇改方向“正确” 汇率波动反映市场需求--朱光耀

路透北京5月13日 - 中国财政部副部长朱光耀周二称，人民币汇率波动反映了市场需求，人民币汇率政策的方向是“正确的”。

他在北京一场记者会上并称，中方已经向美国明确表示有决心推进人民币汇率机制改革；同时中方也密切关注美国量化宽松政策的逐渐退出。

他还重申，中国经济基本面没有改变，政府将努力保持经济稳增长；但不会为了熨平短期波动而采取大规模刺激举措。对中国未来10年实现7-8%的增长率充满信心。

人民币兑美元周二低开高收，与中间价方向背离。隔夜美元指数走强后中间价再次刷新逾八个月新低。午盘时结汇发力且未遇明显购汇抵抗，收盘时涨幅扩大至0.13%，报6.2291元人民币。有交易员指，今日技术破位后人民币短期升值可能性上升。（完）

(编译 乔艳红; 审校 张喜良)

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