人民币汇改方向“正确” 汇率波动反映市场需求--朱光耀

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京5月13日 - 中国财政部副部长朱光耀周二称，人民币汇率波动反映了市场需求，人民币汇率政策的方向是“正确的”。
他在北京一场记者会上并称，中方已经向美国明确表示有决心推进人民币汇率机制改革；同时中方也密切关注美国量化宽松政策的逐渐退出。
他还重申，中国经济基本面没有改变，政府将努力保持经济稳增长；但不会为了熨平短期波动而采取大规模刺激举措。对中国未来10年实现7-8%的增长率充满信心。
人民币兑美元周二低开高收，与中间价方向背离。隔夜美元指数走强后中间价再次刷新逾八个月新低。午盘时结汇发力且未遇明显购汇抵抗，收盘时涨幅扩大至0.13%，报6.2291元人民币。有交易员指，今日技术破位后人民币短期升值可能性上升。（完）
(编译 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。