人民币直接投资开辟国际化新战线

记者 陈敏

路透香港5月18日电---当市场注意力还停留在稳步爬升的人民币跨境贸易结算量并以此作为国际化显着成果时,人民币直接投资已悄然兴起,且迅猛发展势头或许令业界大吃一惊.

中国央行的最新数据显示,4月人民币外商直接投资(FDI)和对外直接投资(ODI)分别达到124亿元和93亿元,占投资总量的比重接近25%,已经超过人民币贸易结算量约10%的比重.

这显示直接投资作为资本项目下人民币国际化的新战线,正将国际化进程推向纵深.中国於2011年初发布境外直接投资人民币结算试点管理办法,并在当年10月正式推出人民币FDI.

"人民币国际化在资本项目开放下可以达到的程度,至少是经常项目下的十倍."德意志银行大中华区首席经济学家马骏称,资本项目下的人民币国际化加深将推动资本项目开放,因为多数资本项目下的国际化措施本身就是资本账户可兑换改革或变种.

他并指出,直接投资方面的改革已基本完成,下面是企业层面具体实施的问题了.未来几个需要突破的瓶颈在於国内资本市场的开放,包括QFII、银行间市场额度扩大等.

事实上,中国政府已经开始采取措施,让海外投资者可以更多接触内地市场.媒体引述证监会表示,允许同一集团多家机构申请QFII资格并放宽投资比例;消息人士则对路透表示,证监会和上海证券交易所正研究允许外国公司在该所发行债券的计划.

此外,中国人民银行货币政策委员会秘书长邢毓静表示,央行将借鉴国际经验,推动设立专营海外贷款和投资的基金,支持中国企业"走出去".

"如果人民币国际化进程推动了资本项目可兑换,这将是中国自2001年加入世贸组织以来最重要的经济改革."ING亚洲首席经济学家Tim Condon称.

作为世界第二大经济体,中国在走向资本账户开放的每一步都万分小心,以防止国际资本自由流动给国内新兴资本市场带来冲击.不过,随着国际化进程带来更多丰硕成果,有理由相信开放的步伐会继续加快.

本周图表

人民币直接投资快速增长: link.reuters.com/had38s

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 19,177.9 61

2. 渣打 9,193.0 29

3. 中国银行 7,007.3 6

4. 法巴 3,541.3 13

5. 巴克莱资本 3,183.0 5

**本周市场动态**

--中国4月跨境贸易人民币结算业务额为1,962亿元人民币,货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为1,355亿元和607亿元.去年全国跨境贸易人民币结算量为2.08万亿元.

--金管局公布,一季度,经香港银行处理的人民币贸易结算交易量占比达到98.4%,贸易支付继续出现双向流动,从香港支付内地相对从内地支付香港的比例约为1:1.2.

--渣打银行董事总经理Farooq Siddiqi称,海湾阿拉伯国家正越来越多使用人民币进行贸易结算,因中国在该地区的出口贸易中所占的比重增加及国际主要货币波动较大.

--香港金管局称,其投资内地银行间债市额度倍增至300亿元人民币.此前,金管局获得150亿元额度并於2011年用罄.中国人民银行2010年8月批准境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点.

--中国主要电信设备制造商--华为科技发行10亿元人民币三年期点心债券,息率为5.3%.中国银行、星展银行、汇丰控股、工银亚洲和渣打银行负责是次发行.(完)

--审校 林高丽

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