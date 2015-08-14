人民币贬值对流动性紧缩不断深化 降准箭在弦上--国信

路透北京8月14日 - 中国国信证券最新宏观研究报告认为，人民币贬值势必会对流动性产生紧缩作用，而当这一作用不断深化后，必然需要中央银行的对冲操作来进行平抑。结合7月份以及8月份国内流动性变化的情况，预计以降准为代表的流动性投放措施已经箭在弦上，最快将于本月祭出。

报告指出，超额准备金率已经降低到年内新低（7月份），而且在8月份人民币兑美元汇率波动中，可理性预期，外部流动性的紧缩依然会加剧，进一步冲击总体流动性。但具体到市场所疑虑的降准措施是否会恶化人民币贬值预期，该券商认为不必过于忧虑。

以下为国信报告要点摘录（省略图表）：

人民币市场的贬值预期从6月份中旬开始发酵，最终在811得以确认，这个过程中势必会对流动性产生紧缩作用，而当这一作用不断深化后，必然需要中央银行的对冲操作来进行平抑，从而令综合流动性符合当前国内宏观经济运行的需求。

结合7月份以及8月份国内流动性变化的情况，我们认为以降准为代表的流动性投放措施已经箭在弦上，最快将于本月祭出。

从人民币即期汇率与海外NDF市场变化来看，本轮贬值预期发酵于6月中旬开始，整体贯穿了7月份，在贬值预期作用下，外汇占款必然呈现减少状况，参照2015年一季度时期（非常具有可比性），3月份外汇占款为-2500亿元附近，我们估计7月份外汇占款（中央银行口径为主）大致会呈现3000亿元附近的减少，可能创出今年以来的最大负减少规模。

综合考虑外汇占款的流出、财政性存款的回笼、公开市场等基础货币吞吐渠道，我们认为截止7月份底银行体系超额准备金率水平在6月份（2.5%）的基础上显着降低下来，估计只有2%附近。这是今年以来的新低水平。

超额准备金率代表资金供给能力，之所以没有引发货币市场的剧烈波动，主要原因在于货币市场的融资需求也出现了明显降低，以货币市场待购回债券余额增速来看，7月份出现了显着下降（由于货币市场利率曲线过于陡峭，隔夜融资需求上行，稍长期限融资需求下降，综合反映为融资总需求降低，待购回债券余额增速回落），货币市场融资需求的回落应该和股票市场大幅波动后，杠杆资金降低有关。

考虑到：

1、超额准备金率已经降低到年内新低（7月份），而且在8月份汇率波动中，可理性预期，外部流动性的紧缩依然会加剧，进一步冲击总体流动性；

2、预计7月份外汇占款的规模和3月份相当，同样表现为巨量负增长；

3、目前经济形势依然不容乐观，需要综合流动性保持适度平稳；

我们认为，以降准为代表的流动性投放措施已经箭在弦上，最快将于8月份祭出。

具体到市场所疑虑的降准措施是否会恶化贬值预期，我们觉得不必过于忧虑。

首先大国经济体的汇率不应该绑架利率政策，国内综合流动性是匹配于国内经济状况的，不是单纯为汇率所服务的。其次2015年一季度的现实也告诉我们，汇率的波动不会影响国内流动性政策的实施（今年1-3月份同样面临贬值预期恶化局面，4月份依然降准推出）。（完）

(发稿 倪蔚丹/张金栋 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。