人民币低开高收 结购汇基本均衡交投仍谨慎

* 人民币即期收盘小幅升值

* 中间价小幅走弱

* 结购汇基本均衡，交投趋谨慎

* 后市在当前价位盘整的几率高

路透北京3月4日 - 人民币兑美元即期周二小幅收升，早盘时一度跟随中间价走弱。交易员称，即期整体延续上日相对平稳走势，维持窄幅区间波动，盘中未有明显的监管层干预，市场交投谨慎。

与上周市场大开大阖不同，本周前两天人民币即期市场相对淡静。周二中间价走弱引领下，即期市场开盘即迎来一波贬值走势，但中资大行没有跟进，市场随即掉头回升。

“（美元）一开始朝上冲了一波，冲了近100个点，但很快下来了，监管层没有买啊，市场也就下来了。”上海一股份制行交易员称。

交易员并称，上周人民币大幅贬值已经让做多人民币的套利盘受损严重，现在市场中这类套利盘减少很多，购汇盘相对多起来，整个市场比较均衡，但现在比较谨慎，只能跟随中间价而动。

上述股份制交易员并指出，目前正值敏感的中国人大和政协“两会”期间，人民币汇率再如上周般大幅波动的可能性不大，很可能要在目前价位上盘整一段时间。

“央行辛辛苦苦影响了市场预期，不可能轻易就破坏。”一位交易员指出。

继昨日中国央行副行长易纲表示，对最近汇率波动不用过度解读，人民币双向波动会成为常态后，央行行长周小川周二亦强调，近期汇率变化是正常波动。

全球汇市，欧元兑日圆周二上涨，此前有报道称俄罗斯总统普京下令在国内中部和西部参加军演的部队返回基地。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1430 6.1462 0.05%

中间价 6.1236 6.1190 -0.08%

成交额 125亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.59% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 169 6.1426 6.1595

2014年来即期升贬值幅度 -1.45%

1年期美元/人民币掉期升水 35

离岸人民币市场,北京时间17:10 今日 上日

1年期NDF 6.1590/25 6.1575

CNH即期 6.1275/00 6.1264

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/曾祥进)

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