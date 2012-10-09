首支人民币-港元双币种计价的中国A股ETF将在港亮相

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透香港10月9日电---中国嘉实国际资产管理有限公司(Harvest Global Investments)周五将在港交所推出其人民币指数股票型基金(ETF),这是第一支同时以人民币和港元交易的金融产品.
该ETF追踪MSCI明晟中国A股指数,将直接投资於中国内地股市.其人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度为20亿元人民币(3.1811亿美元).
这是继华夏基金、易方达基金和南方东英资产管理有限公司之後的第四支人民币A股ETF,也是第一支同时以港元和人民币交易的ETF.
该基金在一级市场只能以人民币申购和赎回,在二级市场上,港元和人民币交易价格或有差别,将分别以两种货币结算.(完)
--编译 王洋;审校 石冠兰
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路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。