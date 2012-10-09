首支人民币-港元双币种计价的中国A股ETF将在港亮相

路透香港10月9日电---中国嘉实国际资产管理有限公司(Harvest Global Investments)周五将在港交所推出其人民币指数股票型基金(ETF),这是第一支同时以人民币和港元交易的金融产品.

该ETF追踪MSCI明晟中国A股指数,将直接投资於中国内地股市.其人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度为20亿元人民币(3.1811亿美元).

这是继华夏基金、易方达基金和南方东英资产管理有限公司之後的第四支人民币A股ETF,也是第一支同时以港元和人民币交易的ETF.

该基金在一级市场只能以人民币申购和赎回,在二级市场上,港元和人民币交易价格或有差别,将分别以两种货币结算.(完)

--编译 王洋;审校 石冠兰

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