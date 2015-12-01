人民币期货成交创9月初来最高 汇率波动料增加--港交所

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港12月1日 - 人民币如期入篮SDR，香港交易及结算所(0388.HK)称，美元/人民币期货在入篮前夕的周一录得3,007张合约成交(名义金额3.01亿美元)，是9月初以来最高水平。人民币入篮后，离岸人民币/在岸人民币汇率波动料会增加。
港交所周二发布的期货中期快报称，期货成交增加，主要是买卖此产品的人士很多元化，市场参与甚广，非庄家交易占成交合约超过65%。期货合约是管理人民币汇率风险的有效工具。
而基于中国持续证明其推动汇率政策进一步市场化，预期人民币每日汇率波幅将从现水平进一步拉阔，人民币汇价波幅会相应增加。
“市场预计，人民币加入特别提款权货币篮子后，美元兑人民币(香港)中短期造价将保持相对平稳。”港交所称。
此外，纳入特别提款权货币篮子从本质上来说是国际货币基金组织对人民币国际化进程的一种认可。这可能会导致主要中央银行和投资者增加对人民币资产的配置。市场对持有人民币资产作为正式储备的需求料可达1,110亿美元至2,340亿美元。
2002年至今，中国的跨境投资计划审批额度翻了六翻，显示投资资金流入中国境内资本市场的势头锐不可挡，明年人民币正式纳入特别提款权货币篮子后，势必再有进一步增长。
港交所预计，外国机构持有境内债券会持续上升，所持的境内债券组合亦进一步多元化，除国债以外，还加入政策性银行债和公司债。
人民币纳入特别提款权货币篮，等同为各国央行持有人民币扫除障碍，随时触发188个世界经济体的央行和主权财富基金等争相购入人民币。
截止发稿时，离岸人民币兑美元即期周二小幅走低0.32%至6.4453，盘中走势略显平稳，在岸人民币即期亦微收跌，与中间价双创三个月新低。（完）
(记者 赵红梅；审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。