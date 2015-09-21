人民币不存在持续贬值基础 绝不主张打货币战--李克强

路透北京9月21日 - 中国国务院总理李克强周一强调，中国完善人民币汇率中间价报价机制，使人民币汇率形成机制更加市场化，人民币不存在持续贬值的基础，也绝不主张打货币战。

中央电视台晚间新闻联播引述他在会见英国财政大臣奥斯本时并称，前段时间中国股市出现异常波动，中国政府有关方面及时采取稳定市场的措施，防范住了可能发生的系统性风险。

“中国金融业不断深化改革总体方向不会改变，步伐不会停止，会继续有序推进，将坚持市场化、法治化原则，处理好政府与市场的关系，加强制度建设，提高监管效能，积极培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场。”他说。

李克强还表示，中英加强宏观政策协调和经济金融合作，对于维护金融稳定、促进世界经济复苏有积极意义，希望中英加强双边合作，积极开展第三方市场合作，为中英共同增长、包容发展的伙伴关系增添新内涵。

英国和中国周一就一系列议题达成共识，其中包括扩大两国货币互换的额度，中国对英国核电站的投资，以及伦敦和上海股市互通方案的可行性研究。（完）