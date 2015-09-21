人民币不存在持续贬值基础 绝不主张打货币战--李克强

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月21日 - 中国国务院总理李克强周一强调，中国完善人民币汇率中间价报价机制，使人民币汇率形成机制更加市场化，人民币不存在持续贬值的基础，也绝不主张打货币战。
中央电视台晚间新闻联播引述他在会见英国财政大臣奥斯本时并称，前段时间中国股市出现异常波动，中国政府有关方面及时采取稳定市场的措施，防范住了可能发生的系统性风险。
“中国金融业不断深化改革总体方向不会改变，步伐不会停止，会继续有序推进，将坚持市场化、法治化原则，处理好政府与市场的关系，加强制度建设，提高监管效能，积极培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场。”他说。
李克强还表示，中英加强宏观政策协调和经济金融合作，对于维护金融稳定、促进世界经济复苏有积极意义，希望中英加强双边合作，积极开展第三方市场合作，为中英共同增长、包容发展的伙伴关系增添新内涵。
英国和中国周一就一系列议题达成共识，其中包括扩大两国货币互换的额度，中国对英国核电站的投资，以及伦敦和上海股市互通方案的可行性研究。（完）
(发稿 李铮; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。