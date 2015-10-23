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中国财经 | 2015年 10月 23日 星期五 08:41 BJT

人民币不存在持续贬值基础 扩大自贸区金融改革试点--李克强

路透上海10月23日 - 中国总理李克强表示，人民币不存在持续贬值的基础，下一步将扩大上海自贸区金融改革试点，加快推进人民币利率市场化，逐步完善人民币汇率形成机制。

新华周四晚间引述李克强接见美国前财长美鲍尔森时表示，中国的发展根本上是靠改革开放。金融领域的改革始终是朝着市场化、法治化的方向推进。调整人民币汇率中间价报价机制，是顺应国际金融市场变化、符合市场规则的举措，人民币不存在持续贬值的基础。

下一步，将扩大上海自贸区金融改革试点，加快推进人民币利率市场化，逐步完善人民币汇率形成机制，鼓励金融创新，促进金融业更高水平对外开放，使金融发展更加有效地服务实体经济增长。

在谈及资本市场时，李克强指出，今年以来国际金融市场持续震荡，中国资本市场特别是股市也一度出现异常波动。中国政府有关部门及时采取稳定市场的措施，防范住了可能发生的系统性金融风险，这符合国际惯例，也是从中国国情出发。中国将持续推进改革，加强制度建设，积极培育公开透明、长期稳定健康发展的多层次资本市场。(完）

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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