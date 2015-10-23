人民币不存在持续贬值基础 扩大自贸区金融改革试点--李克强

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月23日 - 中国总理李克强表示，人民币不存在持续贬值的基础，下一步将扩大上海自贸区金融改革试点，加快推进人民币利率市场化，逐步完善人民币汇率形成机制。
新华周四晚间引述李克强接见美国前财长美鲍尔森时表示，中国的发展根本上是靠改革开放。金融领域的改革始终是朝着市场化、法治化的方向推进。调整人民币汇率中间价报价机制，是顺应国际金融市场变化、符合市场规则的举措，人民币不存在持续贬值的基础。
下一步，将扩大上海自贸区金融改革试点，加快推进人民币利率市场化，逐步完善人民币汇率形成机制，鼓励金融创新，促进金融业更高水平对外开放，使金融发展更加有效地服务实体经济增长。
在谈及资本市场时，李克强指出，今年以来国际金融市场持续震荡，中国资本市场特别是股市也一度出现异常波动。中国政府有关部门及时采取稳定市场的措施，防范住了可能发生的系统性金融风险，这符合国际惯例，也是从中国国情出发。中国将持续推进改革，加强制度建设，积极培育公开透明、长期稳定健康发展的多层次资本市场。(完）
(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。