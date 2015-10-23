人民币不存在持续贬值基础 扩大自贸区金融改革试点--李克强

新华周四晚间引述李克强接见美国前财长美鲍尔森时表示，中国的发展根本上是靠改革开放。金融领域的改革始终是朝着市场化、法治化的方向推进。调整人民币汇率中间价报价机制，是顺应国际金融市场变化、符合市场规则的举措，人民币不存在持续贬值的基础。