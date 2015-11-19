专访：人民币入篮后大贬概率低 推进市场化仍需适时纠偏--专家

作者 张金栋

路透上海11月19日 - 人民币纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）篮子已渐行渐近，对未来人民币汇率的分歧看法不时在扰动市场。对外经济贸易大学校长助理丁志杰教授认为，入篮后人民币出现大贬的概率很小，市场化是方向，但监管层仍将适时出手，不会放任。

丁志杰在接受路透专访时表示，虽然人民币面临贬值压力，但中国过去从未放任人民币升贬值，加入SDR之后更不会放任，当前部分机构对中国政府行为的揣测过于阴暗。

“有些机构说人民币加入SDR后会出现一轮贬值，理由是当前中国稳定汇率的目的一旦达到，会考虑放任对汇率的控制，我认为这种说法很不靠谱，缺乏内在逻辑。”丁志杰说。

他指出，人民币在过去基本保持强势，中国对汇率稳定更重要的是防止人民币大幅度贬值，对升值的容忍度远远高于对贬值的容忍度。

“在亚洲金融危机时候，人民币当时该贬值，但作为负责任的大国，承诺不贬值来稳定亚洲经济；现在加入SDR之后，（反而）开始贬值，我想再愚蠢的政府也不会这么做。”丁志杰说。

交行首席经济学家连平与丁志杰教授的观点较为类似。连平撰文认为，加入SDR后，国际市场对人民币需求的不断上升，人民币汇率在未来保持基本稳定甚至坚挺这种可能性比较大。

丁志杰还指出，中国经济当前虽然面临下行压力，但经济增速仍然是发达国家的两倍，而相对较高的经济增速，对应货币资产亦具备较高的收益，人民币加入SDR后，可以明显增加人民币资产吸引力，且随着金融改革开放进一步推进，这种趋势还将得到进一步增强。

中国三季度国内生产总值（GDP）一如市场预期跌破7%至6.9%，创下六年半以来最低值。但日前美国公布的三季度经济增速为3.5%，日本更是出现技术性萎缩。

另外，中国正加速对境外央行类机构外开放银行间市场，这会增加机构配置中国资产的需求，有助于官方资本的流入，帮助稳定汇率，“当然更重要的是信心上的正面影响。”

丁志杰并指出，从长远看，会有更广泛的投资者谋求对人民币资产的配置，全球资产配置效应通过人民币加入SDR，在未来两到三年内会逐渐显现出来。

**市场并不总是正确的**

IMF关于一国货币纳入SDR的条件是“出口”指标和可“自由使用”，并没有要求是完全可自由兑换，没有对中国现在实施的“有管理的浮动汇率制度”提出疑议。而中国811汇改以来，央行在在岸与离岸市场的干预总是引来各种争议，认为这违背了市场化的原则。

丁志杰教授认为，人民币汇率将越来越市场化，但市场原教旨主义是虚幻的--自由是有限度的，市场也是有限度的。若市场在某个阶段发挥了负面作用，必要的管理就显得非常必要，特别是发展中国家。

“为什么我们的货币要交给市场？市场是谁呢？市场真的能够完全做出正确的判断吗？”丁志杰反问称，“比如今年以来在人民币汇率的预测上，哪个市场没出错误，一种错误的判断，再继续听之任之，市场会自动修复吗？”

回顾811汇改那几天，人民币在贬值压力的冲击下，短短几个交易日即期市场出现了近3%的跌幅，成为2005年7月人民币启动市场化改革以来最大单周跌幅。人民币汇率剧烈波动叠加美联储加息预期带来的溢出效应导致全球金融市场巨震。随后中国央行适时干预，人民币汇率渐趋稳定。

**改革推进管理亦要提升**

专家指出，8月份以来的很多改革措施出台背景是为了解决加入SDR的技术障碍，但这种改革显然已经难以再走回头路，而改革势必带来新的不确定性，这就要求中国做好开放的节奏和顺序，另外在开放中不断提升管理能力，必要的时候具备稳定市场的能力、防止风险不断被放大。

“过程中如果能明显预料到危机，那谁都不会做，关键是要有相关能力的提升来匹配，”丁志杰说，“成熟市场的管理是一种方式，发展中市场就必须采取跟实际情况相匹配的管理，这样才可能是有效率的。”

此前很多发展中国家出现危机，例如东南亚金融危机以及后来的俄罗斯危机，很大的原因就是管理不到位，还有一个是管理能力的不足。

中国811汇改以及后续的行为得到了IMF的肯定，随后监管层开展的一系列包括利率汇率、资本项目开放等金融改革也为人民币最终纳入SDR扫清了技术障碍。

IMF总裁拉加德日前明确表示支持本月底将人民币纳入SDR篮子，中国央行也很快回应称，中方将继续稳步推进金融改革和对外开放。

中金公司最新报告指出，8月份以来的改革以及由此形成的改革与开放之格局对中国金融业的影响堪比当年加入WTO（世界贸易组织）对实体经济的推动作用。即便人民币此次未能加入篮子，已推出的改革措施也已不可能回头。（完）