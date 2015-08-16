近期人民币汇改或使中国“很接近”采取浮动汇制--IMF报告

路透华盛顿8月14日 - 国际货币基金组织(IMF)一位高级官员周五在IMF对中国经济的评估报告中称，中国近期对人民币汇率管理做出的调整，或使中国“很接近采取浮动”汇率机制。

IMF中国代表团团长Markus Rodlauer称，新体系理论上将允许人民币汇率一周最多波动10%，并接近市场靠自己力量可确定的汇率水平。

当局目前仍有可能干预汇市，Rodlauer说，但“这为提高汇率弹性奠定了基础...我们不指望明天就能采取浮动汇率机制。我们期待看到一些持续性的管理。但我们希望这能逐渐提高汇率弹性，并在两到三年内实行浮动汇率机制。”

IMF的这份中国经济年度评估报告是在本周中国当局宣布新汇率政策之前完成的。

IMF称，在信贷和金融体系推进更多市场化改革的过程中，中国应允许经济在未来一年继续放缓。

IMF在报导中写道，中国仍易受到金融冲击，并继续维持大规模经常帐盈余，如果向市场化经济持续转型的过程没有得到妥善管理，有可能对全球经济增长构成风险。

IMF称，不能成功继续实施所需要的金融和其他改革，“仍是中国前景面临的最大风险。如果这一风险实质化，有可能导致经济中期出现无序调整，”--即“硬着陆”，一些分析师担心这可能损及全球经济，或使中国人均国民收入停留在当前的低水平上。

对于中国管理近期经济放缓，开始放松对金融体系的管制，开始控制对金融稳定构成风险的房地产和其他等资产的过度投资，IMF的这份年度评估报告给予了中国当局积极肯定。

“中国正在进入新常态，经济增长放缓，但更加安全和可持续，”IMF称。该组织并指出，中国通过更加严格地监管影子银行放缓了信贷增长，设法稳定了股市，并正在逐步转向IMF和其他机构倡导的以消费为导向的经济增长。

过于依赖投资被认为是中国经济面临的一大主要风险，这表现在地方政府和银行对从经济角度看或许并不可行的房地产和其他项目进行了大规模投资。

IMF称，随着经济继续降低对投资的依赖，中国应当为经济增长在中期放缓做好准备。IMF称，中国官员应“调整”财政和其他政策，使明年经济增长率不低于6%。IMF估计今年中国经济增长率为6.8%。

中国经济遇到的困难已导致全球大宗商品价格下跌，并对其他国家的增长构成风险，包括美国。虽然油价和铜价下跌有利于消费者和生产商，但令美联储和其他央行预测通胀率的官员感到颇为困扰。(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)

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