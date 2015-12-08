10月渣打人民币环球指数小跌 将续受外汇交易量回落拖累

路透上海12月8日 - 渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数10月环比小跌0.47%，因当月外汇交易量在8月汇改出现井喷之后趋于平稳。该行并预计外汇交易量将在未来几个月下行，成为拖累指数的重要因素；同时人民币存款和跨境支付等方面亦将出现进一步回落。

渣打指出，根据调研情况，在岸和离岸企业对日益增加的人民币外汇风险反应不同，但只有6%的受访者认为人民币在未来三个月会升值，44%的受访者则认为会贬值。

但市场对人民币贸易结算的看法较为正面，51%的受访者预计人民币贸易结算在未来六个月内将保持不变，41%的受访者预期有所增加，只有8%的受访者预期减少。

“预计离岸人民币和在岸人民币的价差会进一步缩小，并最终融合。”渣打称，因为新的跨境流动有助于缩小差价。

其次，人民币被纳入SDR(特别提款权)后中国承诺继续改革，与其开放资本账户的目标一致；同时，中国很可能会确保较大价差不会持续，使离岸人民币更有效地用作对冲在岸人民币，以满足SDR的要求。

渣打还认为，人民币和韩元直接交易市场具有高增长潜力。基于韩国与中国的紧密贸易关系，预计在实体经济互动的带动下，人民币和韩元直接交易市场将进一步扩大。

韩国国民议会11月末批准中韩自由贸易协定（FTA），目标是使中韩贸易中以人民币结算的比例到2020年提升至20%。FTA和更多的政策支持将有助于实现目标，但双方距离达成最终目标还有很远的路。

渣打于2012年11月推出渣打人民币环球指数。指数覆盖七个主要的人民币离岸市场，包括香港、伦敦、新加坡、台北、纽约、首尔和巴黎；计算四项业务的增长，包括存款（财富储存）、点心债券和定存单（融资工具）、贸易结算和其他国际付款（国际商贸）以及外汇（交易渠道）。随着人民币国际化继续深化，指数未来会因应发展考虑增加其他参数和市场。（完）