路透专访：若中国让人民币大幅贬值 印度将极为担忧--G20谈判官员

路透新德里1月19日 - 印度的20国集团(G20)峰会谈判官员Arvind Panagariya向路透表示，如果中国准备允许人民币作一次大幅贬值，印度将会非常担心，他并称，他不太相信中国政府会容许发生这种情况。

Panagariya同时也是印度政府主要经济谘询机构的负责人。他指出印度卢比兑许多货币走强，已成为印度出口疲软的原因之一。

“如果人民币出现一次巨大或很大的贬值，印度绝对会非常担心，”Panagariya在专访中表示。他日前访问中国讨论今年G20峰会准备工作，刚结束行程返国。

“终究，这不仅使印度产品在中国市场的竞争力下降，印度在第三方市场与中国互相竞争的能力也受到影响。”

Panagariya称，他怀疑中国是否会允许人民币狂贬，“中国人不会让人民币极度贬值。”印度总理莫迪一年前任命Panagariya领导政府的政策委员会。

就印度卢比来说，他称卢比兑美元以外的多数货币已大幅升值。

他说，这令人“担心”，因为尽管全球贸易微幅增长，但过去一年印度出口下降。

“虽然人们可以说出口下降部分是因为全球经济本身，出口市场几乎未见增长，但我认为部分原因在于卢比升值，”Panagariya称。

本周公布的数据显示，印度12月商品出口连续第13个月下降，较上年同期降低近15%。(完)