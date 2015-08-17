投资焦点：人民币贬值引疑虑：通胀如何安身？

图中为百元面额人民币与美元纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透伦敦8月14日 - 本周人民币贬值这一重磅炸弹，炸碎了外界对全球通胀已经见底并正在缓慢上升这一逐渐形成的共识，迫使投资者重新思考他们对于整体金融市场的设想。

人民币贬值让中国商品在国际市场上的变得便宜，在中国和其他新兴经济体已然放缓增长，大宗商品价格跌至多年低位的情况下，再添通缩效应。

周二人民币一次性贬值2%以及随后下跌1%，本身幅度不大，但还有可能进一步贬值。

但真正让市场放心不下的，是全球央行可能被持续低迷的通胀缚住手脚，无法应对未来经济增长或金融方面的意外冲击。

“随着中国出口物价下降，新兴市场国家面临新的风险，全球央行无法推高国内通胀，将成为影响市场的主要力量，”独立投资分析师Russell Napier称。

“投资教训显而易见：总体持有现金多仓，尤其是美元多仓。”

周四，10年期美国通膨保值债券(TIPS)的损盈平衡通胀率降至1.59%，创1月以来最低水平。TIPS实际上是衡量投资者对未来10年通胀情况预期的指标。

欧元区一年期通胀掉期利率周四也降至11个基点，该利率在6月为100个基点，一周前为25个基点。这一利率是衡量未来12个月通胀预期的一个市场指标。

上周的跌幅非常大，因为该利率跌破了3月9日欧洲央行启动1万亿(兆)欧元的“量化宽松”计划时的水准。

美国和英国的7月通胀数据将在本周公布。7月油价暴跌20%，中国股市也大跌14%，这些都是强大的通缩力量，本周人民币贬值更是雪上加霜。

即便7月通胀数据不能完全体现最新的动向，接下来的数据也会对最新情况有所反映。巴克莱分析师周四将其对美国2016年底的通胀预期较一个月前有所下调。

“此后，能源期货价格即随油价重挫而大跌，”他们周四在客户报告中指出。

“经季节调整后能源分项到明年首季都将对月度消费者物价指数(CPI)构成拖累。”

**光芒不再**

股票、大宗商品、新兴市场货币及政府公债收益率本周均告下跌，部份所及低位及下跌幅度为数年来仅见。例如德国两年期公债收益率触及负0.29%的纪录低位。

仅数月前，各界还普遍坚信美联储将于9月升息，英国央行很快也将赴其后尘。如今，这些想法已逐渐消散。

全球政策及通胀前景意外生变，导致部分全球最大的汇市参与者调整预测，主要是调整亚洲主要货币汇率预期。

在这几家投行当中，美根美林表示，北京当局此举代表着一个长期的根本性转变，将促使亚币汇率格局出现变化。

该行预计人民币到明年底跌幅将高达10%，印尼卢比将挫跌8.7%，马币(林吉特)将贬值6.2%，韩元则将下跌5%。

“过去三日发生的前所未有的事情...将会对亚洲产生深远影响，”美银美林的亚洲策略师周四在一份报告中写道。

很多分析师表示，人民币贬值是全球“货币战”中的最新一轮猛攻。“货币战”最近几年有所升温，国家之间彼此竞争，或明或暗地压低本币汇率，以提振本国出口。

随着一些发达经济体利率已降至零，量化宽松政策大肆盛行，汇率政策成了所剩不多的手段之一，用于刺激商业活动，在某些情况下还可以抵御通缩。

法国兴业银行表示，中国政府的汇率举措代表了一种“结构性”转变，那些在中国经济放缓时曝险较多的欧洲个股前景堪忧。

对中国经济高度敏感的欧洲股票，例如汽车、奢侈品和资源类股，今年跑输大盘，而且很可能“表现进一步逊于大盘”。

“当人民币贬值时，全球市场都在颤抖，”兴业银行的股票策略师周四说。(完)

(编译/审校 王丽鑫/汪红英/许娜/郑茵/龚芳)

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