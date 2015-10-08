人民币国际化步伐会加快 债券交易量增长是未来看点--中银香港

路透香港10月8日 - 环球银行金融电讯协会(SWIFT)日前指出，8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币，中银香港(2388.HK)高级经济研究员应坚认为，人民币国际化料未来步伐会越来越快，未来的看点是人民币债券交易量增长。

应坚认为，人民币国际化在短短几年取得如此巨大进程有着深刻时代背景，金融危机暴露出主要国际支付货币的脆弱性，令全球迅速接受人民币为新的主要支付货币，中国政府在推动人民币国际使用中采取正确的策略，在跨境贸易及投资等对人民币具有真实需求的领域引入人民币结算，并推动香港离岸人民币中心建设，并利用这个市场将人民币推向更广泛区域。

他认为，人民币晋升四大国际支付货币已在意料之中，全球人民币清算体系的形成及完善是导致支付量大增的一个重要因素，另一个技术性因素是其他业务人民币国际使用增多。

谈到人民币国际使用的前景时，应坚认为，各种有利于人民币国际使用的因素并没有发生变化，有些因素在新的市场环境下朝着更有利的方向发展。因此，人民币迈向主要国际货币的步伐不会停顿，

以下为其谈到人民币国际化使用的前景评论摘要：

市场因素：人民币汇率从单向升值转为双向波动，今年8月以后又经历了波动加大的考验，中间价与市场价点差明显收窄。作为国际货币，汇率波动是一种常态。人民币进入汇率波动的新常态，显示真正成为了国际货币，而相对其他国际货币，人民币波幅并不算大，对全球金融市场的吸引力将继续向前迈进。

政策因素：由于中国是贸易顺差国，利用人民币贸易结算及支付推动人民币走出去空间有限，同时衍生出来的跨境套利也不应该成为推动人民币国际使用的主要方向，政策调整势在必行。未来政策重点可能会逐渐转到资本项目领域，跨境银行资金调拨、跨境企业资金调动及个人项目开放将促进人民币以更大规模流出。这与主要国际货币跨境资金流动方式相同，境外人民币资金池规模将大大扩展。

技术性因素：CIPS是保障全球范围人民币国际支付安全的关键性举措，亦为下一步资本项目开放后更大规模跨境人民币流动创造了必要的条件。同时，笔者亦相信现有全球人民币清算体系会在较长时间内并存，补充国家跨境支付系统，共同促进人民币国际化。

回到SWIFT统计数据，人民币首次成为第四大支付货币，短期内会在第四、五名附近整固，随后拉开与日元差距。由于与美元、欧元及英镑支付占比(分别为44.8%、27.2%及8.5%)相差较大，几年内排名改变机会不大。人民币外汇交易进一步增长，也将令排名逐渐摆脱其他货币，但要追赶前四位外汇交易货币难度不小。人民币将继续保持第二大贸易融资货币。未来的看点是人民币债券交易量增长。全球范围发行人民币债券热情越来越高；若人民币被成功纳入SDR篮子货币，各国央行、机构、企业及个人资产组合及投资意向也会受到一定影响，人民币债券交易量有望加快增加，缩短与主要国际货币之间的差距。（完）