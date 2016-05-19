首批人民币购售业务境外参加行完成备案 正式进入银行间市场

路透上海5月19日 - 中国外汇交易中心周四宣布，5月20日起，首批人民币购售业务境外参加行完成备案，正式进入中国银行间外汇市场，这有利于进一步推动中国外汇市场对外开放。

首批入市的人民币购售业务境外参加行包括：中国工商银行（亚洲）有限公司、招商银行香港分行、中国信托商业银行股份有限公司、台北富邦商业银行股份有限公司、渣打银行（香港）有限公司和花旗银行香港分行。以上参加行入市后将通过交易中心交易系统参与人民币外汇即期及衍生品交易。

中国央行去年底曾表示，银行间外汇市场将进一步引入合格境外主体。对符合一定条件的人民币购售业务境外参加行经向中国外汇交易中心申请成为银行间外汇市场会员后，可以进入银行间外汇市场，通过中国外汇交易中心交易系统参与全部挂牌的交易品种。

所谓人民币购售业务是指境外参加行在境内代理行（境内具有结算代理资格的银行）或海外清算行（比如中行香港，工行新加坡）购买人民币或售出人民币，为满足海外客户的人民币购买及卖出需求。

人民币购售业务交易品种包括即期、远期、掉期和期权，境外主体应在人民币购售业务项下依法合规参与银行间外汇市场交易。（完）