扩波幅降低人民币作为套息货币吸引力 但长期仍看升--汇丰

路透香港3月17日 -投行汇丰指出，人民币波动幅度放宽至2%，将令人民币失去其作为套息货币的低波动度特性，预料汇价初始反应将偏贬，现汇及远汇都可能出现人民币卖盘，但年底仍有机会朝5.98升值。

汇丰周日发布报告表示，人民币对于放宽波幅的立即反应消退后，长线则要视市场气氛以及中间价方向。另外，基本面如外商直接投资（FDI）和人民币利差等亦将发挥影响。

该行表示，央行放宽波幅显示决策者对于市场“单边升值”预期下降的情况感到较为满意，但并不排除他们进一步降低此种预期。波幅放宽将令人民币波动度增加，汇率也更加反应市场想法。

继周末中国央行宣布自周一起扩大人民币日波幅至2%后，人民币兑美元即期周一开盘报6.1500元，较上日收盘价6.1502元微升，但随后大幅走跌，最低报6.1624元。目前报6.1586元。

汇丰策略货币策略主管Paul Mackel在报告中指出，中国推动金融改革料带动境内利率上升，长期而言，人民币利率曲线将趋于陡峭。资本帐开放以及利率平价上升，将推升远汇曲线，特别是长端。

至于短端，Paul Mackel说，＂货币政策可能放宽，是近期可能出现的风险因子，人民币贬值预期会降低其影响。”

汇丰表示，基本面仍支持人民币看升，但升值过程走势料更为波动。

“我们仍预期人民币至年底前将缓步升至5.98水平。”Paul Mackel在报告中指出。

中国人民银行上周六傍晚宣布自周一（3月17日）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。

在其他货币的反应方面，汇丰指出，人民币／美元对于亚币的影响虽然不比从前，不过，短期内仍会令台币、坡元、马币以及韩元等波动加大，最主要影响会在台币及韩元上。（完）

(记者 李珊珊; 审校 林高丽)

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