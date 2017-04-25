3月人民币在国际支付中占比1.78% 仍位居第六--SWIFT

路透北京4月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二称，3月人民币在国际支付中的使用占比为1.78%，继续位居第六。

SWIFT提供的报告显示，相较2015年3月人民币在全球支付中使用占比2.03%、排名第五，目前人民币在全球支付的比重连续下降，主要原因包括中国经济放缓、人民币汇率贬值，和中国加强了资本外流的控制。

“尽管人民币国际支付在放缓，但人民币依然是很强的国际支付货币，人民币国际化也将受益于离岸人民币清算中心等基础设施的增加。”报告称。

目前人民币离岸清算中心共有22个，其中2016年新增纽约和迪拜两个，2017年新增了莫斯科。

报告并称，36.3%的离岸人民币外汇交易由英国进行，这也显示出伦敦在全球外汇交易市场的地位；29.3%的离岸人民币交易由香港进行；美国和法国并列第三，占比均为7.3%；新加坡位居第五，占比5%。

报告显示，以人民币进行的外汇交易数量在2016年达到1,300万笔，且交易数量连续五年增长；而交易额则在2016年出现下降。

报告称，97.1%的人民币外汇交易是与美元进行，这是其它货币对无法替代的，2016年人民币/美元是全球交易量排名第五的货币对。（完）