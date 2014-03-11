周小川：人民币国际化过程漫长 还有很多“家庭作业”没做好

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京3月11日 - 中国人民银行行长周小川周二表示，人民币国际化是一个漫长过程，还有很多“家庭作业”没有做好。
他在两会期间的新闻发布会上并称，央行不过多推行人民币在国际贸易和投资中的使用，而是创造条件使其可被使用。
“家庭作业就是要把政策改革做好了。在推广人民币使用方面并不事先安排节奏。”周小川称。
中国央行副行长、国家外汇管理局局长易纲也在同一场合表示，现在跨境资本流动的风险比较突出，要加强监管。（完）
(发稿 谢衡/李文科；撰写 沈燕; 审校 张喜良)
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