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中国财经 | 2014年 3月 11日 星期二 10:41 BJT

周小川：人民币国际化过程漫长 还有很多“家庭作业”没做好

路透北京3月11日 - 中国人民银行行长周小川周二表示，人民币国际化是一个漫长过程，还有很多“家庭作业”没有做好。

他在两会期间的新闻发布会上并称，央行不过多推行人民币在国际贸易和投资中的使用，而是创造条件使其可被使用。

“家庭作业就是要把政策改革做好了。在推广人民币使用方面并不事先安排节奏。”周小川称。

中国央行副行长、国家外汇管理局局长易纲也在同一场合表示，现在跨境资本流动的风险比较突出，要加强监管。（完）

(发稿 谢衡/李文科；撰写 沈燕; 审校 张喜良)

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