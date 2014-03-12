香港《经济日报》：减人币国际化预期 利中央金改

（3月12日）

近年中央对人币国际化表现积极，除力推港、台、星、伦敦等人币离岸中心建设，并计划在2020年，将上海建成和人币地位相适应的国际金融中心，外界料人币自由兑换、国际化最快在5年内实现。惟周小川昨指人币国际化是相对漫长的过程，不会事先安排其速度、节奏与时点。惹外界揣测中央或放慢人币国际化步伐。

周小川在此时发言应有底因，相信是市场对人币国际化期望日益高涨，去年惹大量热钱涌华炒作人币威胁内地金融安全。惟这两年将是中央金融改革攻坚年，若市场对人币国际化预期续炽、热钱续涌中国，势冲击内地金融安全，更不利金改。

故中央可能是借周小川之言为人币国际化及升值预期降温，中央近期亦主动遏抑人币升值，无疑都在力阻热钱涌入，营造较稳定金融环境，以利两方面金改。一是利率市场化，周小川昨表明，作为利率市场化最后一步的存款利率上限，将在一两年内放开，涉及其中的大量金融配套基建，如存款保险制、银行破产退市机制等亦如箭在弦。

另一方面，中央今年亦要拆解地方债、影子银行等债务炸弹，惟部分地方债或理财产品违约风险不低，拆弹过程恐惹折腾，国际炒家极可能藉机踩多一脚图利，中央若能减热钱窜扰，可缓减日后可能遇到的狙击。

此与中央对汇率改革的三大基本原则，即渐进性、可控性、主动性，是一脉相承，关键在保障金融安全。故中央是否真的会放慢人币国际化步伐，或言之尚早，但可肯定的是，中央并不乐见金融改革被热钱牵着鼻子走，徒添内地金融风险。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。