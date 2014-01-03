蛇年综述：人民币国际化“金蛇狂舞”

* 人民币国际化呈逐级攀升、多点并进扩张之势

* 离岸人民币中心阵营持续扩大

* 多点跨境试验田待成效

* 人民币国际化基础待夯实

记者 赵红梅

路透香港1月3日 - 人民币国际化在蛇年一路“金蛇狂舞”，进程明显提速。跨境贸易人民币结算量直线飙升，已与23个国家地区签署了逾2.5万亿元本币互换协议，越来越多的成熟市场和金融中心开始争相跳上这台呼啸列车。人民币国际化全年呈逐级攀升、多点并进扩张之势。

2013年，随着更多跨时区的人民币清算行设立、海外金融市场人民币产品加入可交易的行列后，人民币跨境贸易和投资结算、人民币产品，他国央行持有更多人民币等方面均取得积极进展。业内专家认为，自2009年启动的人民币国际化，从由点到线发展到去年的平面化、大范围铺开。离岸发展步伐大，但市场基础仍待拓实。

香港、新加坡、台北和悉尼为争夺人民币亚洲交易中心的头衔展开了激烈竞争，伦敦、卢森堡、巴黎等亦盼逐人币欧洲交易中心，宝岛债、狮城债、伦敦债等人民币产品轮番登场，不少国家开始在外汇储备中持有人民币资产。

“我们预计未来15-20年人民币有望成为全球主要的结算、支付、交易和储备货币之一”，中国银行行长李礼辉在近期论坛表示。随着中国对外，特别是与周边国家经贸金融合作多元化，人民币将越来越多作为结算货币使用；其在跨境融资、避险和保值领域也将更加广泛使用。

环球银行金融电信协会(SWIFT)的报告让市场为之一振，报告称，人民币已成为仅次于美元的第二大常用国际贸易融资货币，国际贸易采用人民币计价及结算的比率已增至去年10月的8.66%。尽管有学者认为该数据虚高，但跨境人民币贸易结算量迅速增加不可否认。

回顾国内，上海自贸区、深圳前海、浙江义乌等多个“试验田”跨境试点，有望冲破资本账户开放迷雾。践行汇率市场化和资本项目开放进程被视为加快人民币国际化进程的助推器，而健全境外人民币回流机制，提高其吸引力的步伐亦在提速，RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度亦已大幅提高至2,700亿，试点并向新加坡和伦敦等地进一步拓展。

瑞银证券报告认为，人民币国际化及其相伴的更大规模跨境资本流动，意味着加快推进利率和汇率改革势在必行，否则改革路线图设计不当、人民币国际化过快推进可能带来风险，当前应加快推进国内银行及国企改革，继续谨慎操作。

衡量离岸人民币发展指标--渣打人民币环球指数2012年全年指数基本保持在750左右；2013年则逐月快速提高，到当年10月，该指数已升至1,220，按年上升69.4%。这表明人民币国际化进程在提速。

2013年前11个月，以人民币结算的贸易总值约4.05万亿元，占同期中国进出口总值23.43万亿元的17.2%。而2012年全年是2.94万亿元。人民币已通过跨境贸易结算“走进”220个国家和地区。另一方面，中国人民银行已与境外23个国家和地区的中央银行或货币当局签署双边本币互换协议，累计约2.57万亿元。

欲浏览人民币跨境贸易结算成长，请点选：link.reuters.com/pun45v

**人民币离岸中心阵营持续扩大**

人民币离岸中心阵营显现大手笔，2013年，以香港作为辐射中心，人民币业务已向东南亚、欧洲、中东多地区延伸，新加坡、台湾、伦敦离岸中心布局初具规模，巴黎、卢森堡多伦多等亦在努力争取。

由于中国跨境资金流动仍受到严格管制，发展离岸人民币市场是将人民币打造成全球主要货币的最有效途径。由于离岸市场人民币产品日益丰富,对衍生工具使用长袖善舞的海外金融机构已找到了更大的发挥空间，并刺激海外人民币债券市场、证券市场的发展。

香港依然坐着离岸人民币中心的“头把交椅”，去年11月末人民币存款续创新高至8,270亿，按月增5.8%，而新加坡和台湾地区亦是势头迅猛。台湾11月底累计人民币存款已超1,550亿元，环比增近26%，这距离去年2月5日中行正式开始在台启动清算业务只有10个月的时间，全年亦发行了13档、总额106亿的人民币计价债券。

而新加坡离岸人民币中心2013年多线开花，人民币存款总额已超1,600亿元，双边本币互换规模扩大一倍至3,000亿元人民币，去年5月中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)的清算业务正始开跑，短短七个月人民币清算量已从600亿元骤增至2.6万亿，去年7月亦有了第一支以人民币交易股票--人民币/坡元双柜台的扬子江船业(YAZG.SI)。

伦敦人民币离岸中心建设更是驶入“快车道”，去年6月双边本币互换规模达2,000亿元人民币；10月获得800亿RQFII额度；11月工行首发20亿元人民币债券；12月，渣打银行(2888.HK)(STAN.L)及中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)联合进行人民币交易的清算服务。

越来越多国家开始在外汇储备中持有人民币资产，去年4月，澳大利亚宣布计划将不超过5%的外汇资产投资于中国国债。

瑞银数据显示，自2009年跨境人民币贸易结算启动以来，全球离岸人民币流动性已经飙升逾16倍，从2009年底时的6,000万元增至去年尾的逾1.2万亿元，其中的四分之三在香港。

与人民币离岸市场规模继续扩张及人民币本币互换国家日益增多直接相连的，是逐渐增长的跨境人民币支付规模。去年3月，中国将跨境贸易人民币结算试点扩大至全国所有从事经常项目结算的企业，人民币贸易结算总额增速迅猛。

与此同时，各离岸人民币中心陆续推出包括人民币债券、货币期货、人民币REIT等多款产品。德意志银行大中华区高级策略师刘立男表示，虽然离岸人民币市场仍处于初级阶段，但离岸人民币外汇期权和结构化产品市场在2013年的迅速发展标志着“市场专业化发展阶段”的到来。

中国央行货币政策二司司长李波12月底撰文称，目前跨境交易采用人民币计价已无制度障碍，中国应发展离岸人民币市场，鼓励境外机构开发人民币计价的投融资金融产品。

**人民币多点跨境试验田待成效**

2013年，由深圳前海、上海自贸区引发的开放冲击波在中国全面扩散、江苏昆山台企跨境人民币试点、浙江义乌个人跨境贸易人民币结算试点、新疆、广西等边境自贸区等地方金融开放试点、都在火热进行中，寄希望以“摸着石头过河”的改革先行先试深化人民币国际化，以给冲破中国资本账户开放的迷雾留下空间。

从政策定位来看，上海自贸区创新主要集中在离岸金融领域，力图在人民币创新、交易、定价和清算中心上有所突破，浙江义乌试点重点在于推动跨境贸易人民币结算业务的创新，台商聚集的江苏昆山试点包括人民币与台币双向兑换及允许台湾金融机构直接投资、参股该地区及跨境贷款等金融合作...

中国央行多次表示要加速推动人民币资本账户开放，并出台金融支持上海自贸区30条意见，清楚勾勒了资本帐开放试点的路线图，上述多点试验被市场亦解读为是推动金融领域改革、多角度突破人民币资本账户开放的试验田。

招商证券研究发展中心宏观研究主管谢亚轩认为，央行和外管局在宏观层面推进跨境贸易结算，局部地区跨境金融开放试点，突破外汇管理等重点领域和关键环节，都是在循序渐进地推进人民币国际化和资本项目开放。

上海银监局副局长张光平近日会议上表示，境内外人民币市场近年来明显呈现出“外热内温”的状态，主要问题是国内市场不够活跃。若没有金融改革的推进，利率自由化和汇率自由化难取得进步。接下来人民币国际化进展将进入依靠经济实力推动阶段，这一阶段，需要国内金融改革，需要培育国内的人民币交易市场。

高盛高华证券研究员邓敏强认为，当前市场对人民币结构性升值的预期仍较强的形势下，是加速推进离岸市场牢固确立人民币的国际化地位好时机，若在人民币升值预期普遍减弱的、中国经常账户顺差进一步收窄、全球金融状况开始收紧时，人民币的推广会更难实现。（完）

目前人民币离岸中心发展现状：

流动性规模 人民币产品类型 里程碑事件

(存款)

香港 8,270亿 银行业务：贸易融资、 2004年2月，推出清算及零售银行业

(2013年11 贷款 务服务

月底) 固定收益: 债券(截至2 2007年7月，首只离岸人民币债券发

013年9月 行

底余额3000亿), 债券E 2009年1月，人民币货币互换 (2011

TF 年11月续签并扩大规模)

外汇: CNH, NDF 2010年7月，对企业及金融机构的银

股票: 股票, A股ETF 行业务获批

其他: REIT 2011年4月，首只离岸人民币股票上

市

2011年12月，RQFII试点启动

2012年9月，全球首只人民币可交收

货币期货

2013年6月，发布离岸人民币同业拆

息定价

新加坡 1420亿 银行业务：贸易融资、 2010年7月，人民币货币互换 (2013

(2013年7月 贷款 年3月续签)

底) 固定收益: 债券(截至2 2013年5月，人民币清算服务启动

013年6月 2013年6月，首只人民币债券发行

底余额25亿) 2013年7月，RQFII试点启动

外汇: CNH, NDF 2013年8月，首只人民币股票交易

股票: 股票

台湾 1,551亿 银行业务：贸易融资、 2013年2月，人民币清算服务启动

(2013年11 贷款 2013年3月，首只人民币债券发行

月底) 固定收益: 债券(截至2

013年12月底余额106亿

)

外汇：CNH

伦敦 145亿 银行业务：贸易融资、 2012年4月，伦敦金融城发展人民币

(2013年6月 贷款 业务计划启动

底) 固定收益: 债券 2012年4月，首只人民币债券发行

外汇：CNH, NDF 2013年6月，人民币货币互换

2013年7月，RQFII试点启动

2013年11月，中资银行首只人民币债发行

资料来源:中国央行、香港金管局、新加坡金管局、台湾央行、伦敦金融城、汤森路透

(审校 屈桂娟)

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