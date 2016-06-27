人民币中间价调整显中国央行定力 政策预期趋稳--国泰君安

路透北京6月27日 - 针对英国脱欧这一黑天鹅事件对人民币汇率市场冲击，中国国泰君安证券分析师徐寒飞称，市场动荡提供了“测试”中国央行态度的窗口，从周一中间价的调整情况看，央行“定力”较强，人民币中间价定价规则逐渐透明化对汇市产生了积极的影响，汇率政策预期趋于稳定。

他分析指出，人民币在贬值幅度扩大的情况下，市场成交量却出现萎缩，说明市场在当前价位（新低）上出现分歧，恐慌性“杀跌”的抛盘并未显现。

不过新加坡华侨银行经济学家谢栋铭则有不同看法。他提供的报告称，英国脱欧令风险情绪大幅收缩，人民币感受到第一波冲击，美元/人民币轻松突破6.60。今早6.6375的中间价显然是经过过滤的价格（不然会更糟），但是对于不明真相的群众来说，今天中间价接近600点的贬值足以让他们感到恐慌。

他认为，当前机械化的中间价定价机制弊端越来越明显，可能会起到加速作用。如果今天收盘价再次下滑，人民币中间价很有可能在未来两天测试6.65，“在大环境不给力的情况下，央行可能需要适度对收盘价的干预来打破这个负循环。”

对于未来人民币汇率的走势，国泰君安的徐寒飞认为，人民币短期有压力，中期不悲观。短期看，英国退欧事件可能并不是“一次性冲击”，其后续影响仍在外汇市场发酵。短期英镑、欧元进一步下探叠加避险情绪升温可能推升美元指数，导致人民币汇率继续承压，挑战6.70关口也不是没有可能。

不过中期看，英国退欧将对美联储货币政策产生制约，美元不太可能创出新高；而且外部风险事件其实有利于抑制资本外流冲动（资本项才是人民币贬值压力的来源），从这个角度看，英国退欧对人民币并不是坏事。

他并认为，退欧冲击考验后，汇率“韧性”有望进一步增加。2月中旬以来，无论是中间价还是即期汇率，波动性都已显着提高。而且市场也逐渐适应汇率弹性增强，其它类别资产对贬值信号的“担忧”在降低，资本流动对短期汇率变动的敏感度也在降低。

“退欧冲击可能会导致全球汇市波动性高位延续一段时间，经历过此番考验，人民币汇率的‘韧性’有望进一步增强，未来甚至真正发挥外部冲击缓冲层（而不是外部风险放大器）的作用。”徐寒飞称。

他指出，2月中旬以来，央行悄然对人民币中间价形成机制进行调整，中间价定价回归（2016年初曾尝试过的）“前收盘价+夜盘一篮子货币变动”的规则。新规则下，中间价调整（T+1日中间价-T日中间价）由在岸市场供求关系变化（T日收盘价-T日中间价）及海外市场的冲击（T+1日中间价-T日收盘价）决定，已基本不再受人为因素干扰；或者说，现阶段已不适宜再将中间价作为“政策信号”来解读。

“中间价定价规则逐渐透明化对汇市产生了积极的影响。”徐寒飞称，可以看到，5月尽管中间价不断创出新低，但市场并未产生（类似“811汇改”和2016年年初的）央行“主动贬值”的预期，汇率政策预期趋于稳定。（完）