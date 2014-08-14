调查：人民币多头仓位接近七个月高位 市场看好韩元前景

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡8月14日 - 一份路透调查周四显示，过去两周内人民币多头仓位触及近七个月高位，韩元多仓数量亦增加，不过多数新兴亚币人气仍略有衰减。
根据15位分析师参与的调查，韩元多仓KRW=KFTC攀升，尽管市场普遍预计韩国央行将降息以提振经济。
韩国央行周四公布降息决定后，韩元上涨至一个月高位，因央行总裁未给出将进一步放宽政策的暗示。
对人民币CNY=CFXS的看法为1月底以来最为乐观，在中国经济展现稳定迹象下，投资人增持人民币多仓。
马币(林吉特)MYR=MY多仓升高，因外资买进当地债券。投资人并买进马币兑新加坡坡元SGDMYR=R，以追求更高的收益。
对泰铢THB=TH的多头押注则来到2013年4月以来最高，因资金流入。
然乌克兰地缘紧张情势有稍微削弱对多数新兴亚币的信心。
投资者作空印度卢比INR=D2，为1月底以来首见，印度消费者物价指数高于预期，6月工业生产低于预期，这令人气受到打击。
印尼卢比IDR=ID多仓几乎消失殆尽，因该国第二季经常帐赤字大于预期。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
8月14日 -1.10 -0.62 -0.02 -0.02 -0.21 0.25 -0.83 -0.42 -0.53
7月31日 -0.80 -0.53 -0.09 -0.19 -0.29 -0.24 -0.53 -0.44 -0.52
7月17日 -0.39 -0.16 -0.31 -0.04 0.05 -0.35 -0.92 -0.34 -0.08
7月3 日 -0.69 -1.53 -0.47 0.64 -0.57 -0.14 -0.92 -0.69 0.28
6月19日 -0.18 -1.10 -0.18 0.45 -0.41 -0.34 -0.73 -0.24 0.15
6月5 日 0.29 -1.21 -0.06 0.51 -0.29 -1.01 -0.65 -0.69 0.73
5月22日 0.53 -1.24 -0.32 -0.60 -0.28 -1.47 -0.94 -0.88 0.54
5月8 日 0.31 -1.50 -0.74 -0.40 -0.60 -0.90 -0.65 -0.46 0.17
4月24日 0.73 -0.88 0.08 -0.33 -0.02 -0.32 -0.17 0.07 0.13
4月10日 0.69 -1.12 -0.68 -1.00 -0.34 -1.14 -0.64 0.07 0.10 (完)
(编译 洪曦/戴素萍 审校 艾茂林)
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