人民币/韩元直接交易正式开展 交投较预期活络

路透首尔12月1日 - 中国人民币与韩国韩元周一开始直接交易，韩国交易商及政府官员表示，交易情况较预期更为热络。

中韩两国积极推动在首尔开展货币直接交易，中国希望加强人民币的国际化，韩国则希望成为人民币业务的全球中心之一。

“各方面都进行得很顺利，”韩国企划财政部一不愿具名官员称，“在商业性需求及供给大幅成长之前，市场站稳脚跟是很重要的。”

韩国希望更多对华贸易的韩国企业能够以人民币或韩元支付，而非美元。最新资料显示，中韩贸易的人民币结算比例只有1.2%。

去年韩国对中国的贸易顺差为600亿美元，这表示首尔市场的人民币需求将不大。

央行资料显示，人民币兑韩元开盘报180.30韩元，收报180.77。在此之前，人民币兑韩元报价是以各自兑美元的交叉汇率算出。

央行资料显示，交易六小时期间，成交量达53.95亿元人民币。交易员表示，这稍微高于他们的预期，但交易主要由指定为造市商的银行带头。

韩国是第三个与中国进行货币直接交易的国家。前两个国家为俄罗斯及日本。(完)

(编译 蔡美珍；审校 朱晓军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。