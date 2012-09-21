蓬勃发展的人民币贷款业务料成为香港银行新盈利增长点

记者 陈敏

路透香港9月21日电---离岸人民币贷款市场正加快发展的步伐,受益於人民币今年以来总体偏软走势以及离岸借贷成本相对较低.分析师相信,这将增加香港银行人民币业务的盈利水平并成为新的增长点.

相较于离岸人民币债券市场和跨境贸易人民币结算,点心贷款市场仍是後起之秀.除了起步较晚以外,在2010和2011年离岸市场蓬勃兴起时,人民币处於强劲升值通道,令企业持有强势货币作为负债的兴趣大减.

然而今年以来,人民币兑美元一度呈现高达1.5%的贬值幅度,加快了贷款市场的发展.金管局数据显示,截至7月底,香港人民币贷款余额已达600亿元,较去年底几乎翻番.

香港一位银行人士对路透表示,之前内地企业开到存款证後,通常会到香港借美元贷款,不过最近借人民币贷款的企业明显增加.

有分析师估计,同等条件下,企业在香港获得人民币贷款较内地会低约100个基点.对一些企业来说,香港借人民币也更为容易,且无需担忧货币错配带来的风险.

而对银行来说,他们也正从人民币贷款业务中获得更多收益.人民币清算行中银香港(2388.HK)此前公布,今年上半年核心盈利创新高,净息差按年明显上升43个基点.该行称,净息差上升主要是因为人民币资金在贷款及投资方面的运用均有所扩大,以及企业及个人客户新造贷款的定价均有所提高.

"到今年年底香港人民币贷款余额很有可能达到1,000亿元,"建银国际首席经济师林樵基称,相信未来几年将是银行人民币业务盈利增长的重要动力.

他并认为,拥有充足人民币存款的大银行将是最大受益者,他们有足够的资金放贷,而提供的存款利率相对较低.而对於正挤占市场份额的小银行来说,他们不得不用更高利息吸引存款.

随着人民币投资渠道渐宽且回报率更高,离岸人民币存款息率也一路攀升.目前香港一些银行提供的一年期人民币存款息率高见3.3厘,已超越内地同期限基准利率.

而随着两岸货币清算机制备忘录(MOU)于近期签订,台湾银行亦将加入人民币业务争夺战,香港银行将面临更激烈的竞争.

路透基点此前报导称,台湾银行业自点心贷款推出以来即踊跃参与,因为回报率远高於已很成熟的台湾贷款市场.其援引台湾中国信托商业银行上海分行总经理杨铭祥表示,在目前共11宗香港离岸人民币贷款案中,台湾的银行参与了其中六宗.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 31,504.9 99

2. 渣打 15,514.1 54

3. 中国银行 9,860.6 13

4. 法巴 9,193.1 32

5. 巴克莱资本 6,711.7 14

**本周市场动态**

--台湾中央银行周一表示,台湾银行上海分行获选为唯一一家中国境内的台币清算行.8月31日两岸货币主管机关已签订"海峡两岸货币清算合作备忘录",并经行政院核定.台湾央行在本月7日订定"大陆地区新台币清算行遴选规定",随後并邀集10家银行负责人说明遴选事宜.

--中国国家外汇管理局公布,嘉实国际在上月底获批20亿元人民币RQFII(合格境外机构投资者)额度,成为继华夏、南方东英和易方达之後第四个获准发行人民币交易所交易基金(ETF)的基金管理公司.

--中国人民银行称,要做好跨境贸易人民币结算工作,扩大跨境直接投资人民币结算业务,支持境内银行业金融机构开展境外项目人民币贷款业务,逐步开展个人人民币跨境结算业务.此外,处理好完善人民币汇率形成机制、实现人民币资本项目可兑换与扩大人民币跨境使用的节奏和先後顺序.

--全球首支可交收的人民币兑美元期货周一开始交易,合约价格收盘全线走跌,因市场预期中国经济减速令人民币汇价仍居於弱势.然而,国际美元偏疲以及市场等待中国领导换届後新政策出炉,令现货市场买盘意愿浮现,预计离岸人民币现货及期货後市均将呈区间波动.

--据路透获得的销售文件,印度ICICI银行(ICBK.NS)通过其新加坡分行发行5亿元人民币三年期点心债,息率定为4.9%.该笔高级无担保债券预期获得Baa2/BBB-(穆迪/标普)评级,债券将在新交所上市.(完)

--审校 张喜良

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