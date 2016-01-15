中国12月表外融资推动社融增量 今年初新增贷款料明显反弹（更新版）

(新增市场评论和更多细节)

路透上海1月15日 - 中国去年12月新增贷款及社会融资增量数据现分化，前者低于预期，而社融增量则同比和环比均多增，显示当月融资主要受表外部分推动；而年末银行因调规模需要，亦对贷款增速有所抑制。不过随着今年初房贷等大量发放，新增贷款有望出现明显反弹。

从2015年全年数据看，在社融增量中对实体经济发放的贷款占比仍较高，除企业债券及股票外的表外融资风险得到初步遏制；展望今年货币政策，疲弱的经济仍需宽松政策支持，但人民币贬值压力及供给侧改革等，又限制了政策过度放松的空间。

德国商业银行中国经济学家周浩称，“社融当中贷款这块少放了，应该主要是表外的贡献，去年整个企业债券都是很火热的，资产配置荒，找不到资产的情况下，大家有什么先拿什么。”

他并预计，1月贷款就会大幅度增加，银行一般都是愿意在年初放房贷，年末可能会压一压，而且目前来看房贷的规模在中长期贷款里占据大头。

中国央行周五公布数据显示，去年12月新增人民币贷款5,978亿元，低于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.3%，略低于路透调查中值13.5%。

数据并显示，12月末人民币贷款余额93.95万亿元，同比增长14.3%，路透调查中值为14.8%。2015年全年人民币贷款增加11.72万亿元，同比多增1.81万亿元。

欲浏览中国2015年12月金融数据图表，请点击：tmsnrt.rs/1RRHjcY

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，今年值得关注的问题是，随着人民币贬值预期发酵，企业的外币融资料进一步收缩，且大型企业会将存量外币融资向人民币融资进行转化，规模应较为可观，因此料带来人民币贷款、债券、股票融资需求的额外上升，但在资产荒背景下，债券融资需求应不会对债市构成压力。

他预计，今年宽松政策仍会继续，降准、降息料陆续出现，维持全年降息2-3次，降准4-5次的判断。

周浩则谈到，现在货币政策面临比较尴尬的局面，“债市已经Price in(反应预期)至少一次降息和多次降准，实际上人民币贬值的压力比较大，政策过度宽松的可能性又不是那么大，政策估计会坚持在两者之间取一个平衡。”

他认为，一季度会有一次降息，但之后可能性就较低了，降准的话还是看每个季度一次，但具体频率仍会受到人民币汇率走势的牵制；而未来财政政策还是将发挥更大的作用。

央行数据并显示，去年12月社会融资规模增量为1.82万亿元，比上月多7,927亿元，比上年同期多2,477亿元。2015年全年社会融资规模增量为15.41万亿元，比上年少4,675亿元；其中对实体经济发放的人民币贷款增加11.27亿元，同比多增1.52万亿元。(完)

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn