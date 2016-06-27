人民币国际化是长跑而非短跑 实施需众多严格条件--官员

路透上海6月27日 - 据中国证券报周一报导，中国人民银行货币政策委员会副秘书长潘宏胜表示，货币国际化的实施和实现需要很多、很严格的条件，人民币国际化是长跑，不是短跑更不是冲刺。

他指出，人民币国际化进程取决于长期和短期因素的共同作用。长期因素方面，未来几年中国经济仍有望保持较高增速，对外经贸总量仍会有所增长，在全球经济和贸易中的比重将上升。更重要的是，随着改革开放的深化，国内金融市场的开放程度、流动性和多层次性将继续朝有利于人民币国际使用的方向发展，促进人民币国际功能向融资、投资、储备货币等方面扩展。

短期因素方面，美元走强、市场信心、市场预期和突发性事件都可能影响使用者意愿，利差、汇差、资产收益率差都会直接影响投资者的成本和收益，人民币国际使用出现短期波动也是符合逻辑的。

清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵亦表示，人民币国际化不可操之过急。目前中国货币存量达20万亿美元，实际是个“堰塞湖”。如果按照传统模式推动人民币国际化，对金融稳定极其不利，因此人民币国际化要走一条与众不同、渐进的道路，各种政策需要建立在精心务实的研究基础之上。

他表示，英国脱欧将导致欧元相对地位下降，国际贸易、国际金融交易需要新的货币来平衡美元独大格局，因此客观上全球需要人民币。另外，对于英国而言，脱欧之后对中国的依赖可能更大。在这些背景下，人民币国际化可能会有机遇。（完）