香港《经济日报》：人民币已见低位 北京谋定后动

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
（4月10日社评）
在人民币汇价去年升幅过多下，其兑美元年初至今曾跌近3%，近日因美国汇率政策报告将出炉，略见反弹。人民币汇价可能已见今年低位，投资人民币不失为值博率高的低风险选择。
美国财政部本月底将公布半年度汇率政策报告，若人民币汇率续明显下跌，而华府又续不把中国列为汇率操控国，恐将遭国会相当压力，故确有需要＂表态＂警示。按过去经验，人民币汇率往往会适时适当地升值，免成中美经贸以至外交箭靶。
若看深一层，人民币近月起伏的背后脉络，是去年升值太多。正因上年升值太多，今年年初以来人民币汇价便出现了＂补偿＂式下跌，且现已累积了一定回旋空间，可因应政经需要作反弹。
当然，人民币近月升值还有另一考量，就是驱逐热钱。人民币近月转跌，对炒单边升值及涌入内地的热钱，能起一定阻吓作用，此亦有利人民币汇率走向双边浮动。
至于人民币未来走向，由于今年兑美元已贬值近3%，若再下跌势惹美国以至新兴市场包括亚洲国家的不满，汇率议题可能演变为经贸甚至外交问题；加上人民币国际化已成国策，人民币汇价稳定以至缓升则有利吸引国际投资者增持人民币，故人民币可能已接近，甚或已见今年低位。
但人民币兑美元未来3季只是横行还是可缓升，则难预料，因外围形势不确定因素甚多，例如美储局继续退市下，美元会否再转强？会转多强？资金将流入还是流出中国？相信北京是谋定后动，尤其已贬值近3%，大有空间因时制宜。人民币汇价走向如此，小投资者现可低价兑换人民币并收取较高定存利息，无疑是个可考虑的稳健投资。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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