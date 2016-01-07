人民币贬值或将引发竞争性货币贬值--墨西哥

路透墨西哥城1月7日 - 墨西哥财长Luis Videgaray周四表示，人民币贬值可能会引发各国货币竞争性贬值，正在全球金融市场上引起巨大忧虑。

中国周四允许人民币CNY=CFXS CNY=录得五个月来最大单日跌幅，导致全球市场下跌，因为人们担心中国可能是想通过本币贬值来提振低迷的出口，且其他国家可能会争相效法。

“这是全球市场最坏的新年开局之一，”Videgaray在墨西哥城表示。

“大家真的担心，面对中国经济放缓，这样的公共政策势必会启动一轮竞争性贬值，”他说。

自从1990年代中期的毁灭性金融危机以来，墨西哥一直坚持自由浮动汇率，政府没有采用可在其他新兴市场见到的更为直接的干预方式。(完)