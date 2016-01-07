人民币贬值或将引发竞争性货币贬值--墨西哥

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透墨西哥城1月7日 - 墨西哥财长Luis Videgaray周四表示，人民币贬值可能会引发各国货币竞争性贬值，正在全球金融市场上引起巨大忧虑。
中国周四允许人民币CNY=CFXS CNY=录得五个月来最大单日跌幅，导致全球市场下跌，因为人们担心中国可能是想通过本币贬值来提振低迷的出口，且其他国家可能会争相效法。
“这是全球市场最坏的新年开局之一，”Videgaray在墨西哥城表示。
“大家真的担心，面对中国经济放缓，这样的公共政策势必会启动一轮竞争性贬值，”他说。
自从1990年代中期的毁灭性金融危机以来，墨西哥一直坚持自由浮动汇率，政府没有采用可在其他新兴市场见到的更为直接的干预方式。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。