人民币因中间价走弱小幅收低

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
* 人民币兑美元小幅收跌
* 中间价下跌,但幅度不大
* 美元卖压仍很大
* 人民币偏强格局料延续
路透北京11月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周四小幅收跌,主要受今日中间价小幅走弱,且出现一波美元空头回补影响.不过,人民币盘间仍多次触及日间波幅上限,料短期人民币偏强格局仍将延续.
由於昨日人民币以波幅上限作收,而今日中间价开低,因此今日人民币虽触及波幅上限,整体均呈走贬态势.
上海一位股份制银行交易员认为,今天来看客盘结汇压力还是很大,而最近马上就要会(十八大)了,人民币外汇市场预计不会有太多变化.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2405 6.2387 6.2412 6.3017 6.3002 6.2372
交易员称,从这几天状况来看,人民币长时间封停在区间上限的可能性不大.虽然人民币短期升值格局未变,但仍在相对均衡的水平,目前的升值压力源於美国量化宽松政策(QE3)等引发的的市场预期,如果看贸易形势的话,人民币不会有那麽大的升值压力.
交易员并认为,目前央行估计仍会以维稳为主,不会轻易出手干预市场,"现在看,日间(美元/人民币)跌停的时间不长,对流动性影响不大,且央行一直强调减少干预."
此外,上海一大型银行交易员亦称,虽然外汇市场交易机构已经获准卖空美元,但考虑到目前的行情,卖空美元的风险比较大,因最近日间波动区间并不大,且央行的中间价亦不可测.
人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.5%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.
东京汇市欧元兑美元周四曾向下触及1.2924美元.该货币对仍处於9月初以来的区间1.2800-1.3200内.
以下为北京时间16:37,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3497/52 6.3530
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2422/38 6.2405
境内美元人民币一年期掉期升水报1,510点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3915元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯/曾祥进
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