人民币中间价维稳即期小升 短期料维持震荡偏强走势

* 人民币收盘升至逾十日新高，与中间价贬值背离

* 短期中间价料围绕6.18波动

* 即期料继续在波动中缓升，但幅度料有限

路透北京7月3日 - 人民币兑美元即期周三小幅收升，与中间价的跌势呈现背离之态。隔夜美元指数大幅上涨而今日人民币中间价只小幅下调，显示监管层意图维稳。交易员称，20号文政策影响消散，7月份结汇力量继续回归，刺激人民币即期价格小幅上行。

上海一股份制行交易员称，前两天油盘购汇以及H股股息分红所需的大量购汇持续释放，与结汇力量基本持平，而今天这些因素减弱，令结汇盘力量稍强，后期看美元走强仍是大概率事件，人民币将继续呈现震荡格局。

“今天中间价比昨天低开了30个点，低开幅度并没有隔夜美元涨幅大。这样做央行可能是为了保持汇率的稳定吧。”上述交易员说。

不过，华南一股份行交易主管称，从上个月的中间价的数据观察推测，预计短期内人民币中间价围绕6.18双向小幅波动，即使中间价跌破6.18，其继续下行的空间并不太大；而由于近期没有特别的政策，人民币即期价更多取决于市场自身供求，在结汇占据上风的情况下，人民币汇率仍将维持稍稍偏强走势。

上海一家银行交易员补充称，即期价格虽会稍稍偏强，但估计短期不会升破6.1280的位置。原因是最近企业美元买盘的力量也比较多。比如，昨天午盘就出现了疑似油企比较量大的美元买盘。

此外，周五存款准备金清算日可能引发本币资金紧张的情况仍值得关注，离岸市场亦有应对。香港渣打银行(2888.HK)(STAN.L)周三表示，上调一年内的人民币定期存款利率至3%，加入近期银行上调香港人民币存款利息的行列。市场人士指出，中国境内流动性偏紧的情况短期难以全数解除，预料至少第三季人民币利率会维持在较高的水平。

而中国经济基本面仍不会给人民币提供升值支撑。尽管中国国务院总理李克强坦言实现今年的经济发展目标有基础也有条件。但目前的经济数据并不给力。中国制造业PMI数据显示经济下行的压力有增无减，不过6月官方非制造业及汇丰服务业PMI表现则相对稳定。分析人士认为这将有助于实现中国经济的再平衡。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1308 6.1330 0.04%

中间价 6.1803 6.1773 -0.05%

成交额 161亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.82% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 58 6.1299 6.1357

2013年来即期升贬值幅度 1.62%

1年期美元/人民币掉期升水 1,210

离岸人民币市场,北京时间16:47 今日 上日

1年期NDF 6.3050/80 6.2920

CNH即期 6.1317/27 6.1290

东京汇市，澳元兑美元暂时性的反弹走势周三受阻，澳洲央行总裁表示，央行准备支撑经济转向新的成长管道，因其长久的矿业投资热潮降温，澳元因此跌至三年新低。<FRX/CN>

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李航/李文科; 审校 李然/林高丽)

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