上周五人民币汇率指数为101.45 较2014年底升值1.45%--货币网

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月14日 - 中国货币网周一称，中国外汇交易中心计算的上周五的CFETS人民币汇率指数为101.45，较2014年底升值1.45%。
货币网刊登的新闻稿指出，为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数，2015年12月11日上述两个指数分别为102.28和99.52，较2014年底分别升值2.28%和贬值0.48%。
上周五公布的11月30日CFETS人民币汇率指数为102.93，较2014年底升值2.93%。同期中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数分别为103.50和101.56，较2014年底分别升值3.50%和1.56%。（完）
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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。