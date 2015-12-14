上周五人民币汇率指数为101.45 较2014年底升值1.45%--货币网

路透北京12月14日 - 中国货币网周一称，中国外汇交易中心计算的上周五的CFETS人民币汇率指数为101.45，较2014年底升值1.45%。

货币网刊登的新闻稿指出，为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数，2015年12月11日上述两个指数分别为102.28和99.52，较2014年底分别升值2.28%和贬值0.48%。

上周五公布的11月30日CFETS人民币汇率指数为102.93，较2014年底升值2.93%。同期中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数分别为103.50和101.56，较2014年底分别升值3.50%和1.56%。（完）

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