人民币波动促使中国铜贸易商和投资者对冲汇率风险

路透香港3月9日（记者 任玉兰） - 随着人民币汇率波动性的跳升，中国的铜进口商和投资者开始对汇率风险实施对冲，导致贸易商和套利交易商本就微薄的利润空间被进一步削减。

中国是全球最大的铜进口国，去年总计买入近370万吨精炼铜，价值178亿美元。另外，铜在中国期货市场上是流动性最高的大宗商品之一。

进口商和投资者以往通常忽略远期船货或期货合约的汇率风险，因为人民币汇率相对稳定。但自中国政府去年8月允许人民币贬值后，人民币的波动增加。

“我们开始对冲，因担心汇率将变得波动。”一家中国大型贸易商的交易员说道，他拒绝具名，因未授权对媒体讲话。他指出，“一些专业的进口商已经录得亏损。”

他表示，其公司目前针对所有定期进口船货和基于伦敦期铜均价定价的现货进口进行汇率对冲。

交易商指出，对冲费用约为合约价值的0.00017%，相当于吃掉贸易商约四分之一的利润。

人民币汇率的波动也已经影响到期货投资者在上海和诸如LME这些国际市场间的套利交易。

据消息人士称，从去年年底开始很多原先不愿对冲人民币汇率风险的中国客户也开始对冲操作，或者询问有关防范汇率风险的事宜。

“较六个月前相比，中国客户进行人民币汇率对冲明显增加，因现在太有必要这么做了，”广发金融市场执行长Andy Gooch表示。

上海一家大型贸易公司的一资深交易商说道，近几年人民币汇率升值增加了套利利润，交易商能有5%的获利何乐而不为。

“如果不对冲我们能有3%的额外获利。但现在如果费用低，最好还是对冲人民币汇率风险。人民币汇率的波动还是很大的...而且我们还不清楚中国央行的宏观政策。”他说道。

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