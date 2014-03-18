周三起人民币兑新西兰元直接交易 有利人民币国际使用

* 人民币对新西兰元直接交易周三起开展

* 实行直接交易做市商制度

* 将有效降低汇兑成本，便利双边贸易投资结算

* 有助于扩大人民币国际使用

路透北京3月18日 -人民币扩大国际使用再进一程。中国外汇交易中心自3月19日（周三）起在银行间外汇市场开展人民币对新西兰元直接交易，此举将会扩大双边贸易额，亦有利于企业降低汇兑成本，并扩大人民币的国际应用。

中国外汇交易中心的公告指出，将在银行间外汇市场开展人民币对新西兰元即期询价交易，具备银行间人民币外汇市场会员资格的机构均可在开展人民币对新西兰元直接交易，并实行直接交易做市商制度。

“开展人民币对新西兰元直接交易，会降低企业的汇兑成本，新西兰对中国增长幅度较快，2012年对中国出口占到了20%，去年第三季度就达到了25%，”美银美林亚太区利率策略主管高滨称。

高滨并指出，新西兰对中国出口以动物制品和木制品等消费类产品为主，未来贸易额会越来越大，双方外汇直接交易，对企业降低汇兑成本、对人民币直接应用都有较大帮助。

人民币国际化步伐最近明显加快，人民币对新西兰元开展直接交易无疑将促进人民币国际使用。不过，中国央行行长在今年两会期间对人民币国际化步调提出警语，指出人民币国际化还有很多家庭作业没做好。

从中国央行的角度，不去过多地推行人民币的使用，而是从政策等方面逐渐创造条件，使人民币可以被市场选择使用。

中国人民银行周二称，授权中国外汇交易中心在银行间外汇市场开展人民币对新西兰元直接交易。

央行新闻稿称，在市场原则的基础上开展人民币对新西兰元直接交易，有利于形成人民币对新西兰元直接汇率，并促进人民币与新西兰元在双边贸易和投资中的使用，有利于加强两国金融合作，支持中新之间不断发展的经济金融关系。（完）

(发稿 赵红梅/李文科；审校 黄凯)

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