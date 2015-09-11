中国央行督促银行加强人民币NRA账户管理 严控购汇操作--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月11日 - 两位消息人士周五透露，中国央行日前督促银行重点关注人民币NRA账户（又称境外机构境内账户）购汇操作，企业需提供购汇业务背景资料，且只能将外汇汇至境外外币结算账户或者境内离岸账户，不得汇至境内外汇结算账户或外汇NRA账户。
NRA账户是指在境外（含中国香港、澳门和台湾）合法注册成立的境外机构在境内开立的外币或人民币计算账户。
消息人士并称，银行还需加强人民币NRA账户收支审核。任何人民币NRA账户资金出、入账均需对交易真实性进行审核，留存贸易背景资料。特别加强对境外向人民币NRA账户汇入资金的背景真实性审查，严控利用境外转结汇等操作汇入人民币资金。
同时，人民币NRA账户与境外同名账户、境内同名人民币NRA账户之间的划转，也须按照上述要求，严格审核交易背景。
路透已就此事联系中国央行，但暂未获得其评论。
**意在压制套利空间**
分析人士认为，央行督促银行加强对人民币NRA账户的管理，更意在压制在岸与离岸两地的套利空间。
根据中国央行2012年发布的《关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》，境外机构人民币银行结算账户向境外的划转，以及境外机构人民币银行结算账户之间的划转，银行可以根据境外机构的指令直接办理，另有规定的除外。
一位国有大行人士指出，“NRA账户使用者是境外客户，他们通过NRA在境内购汇然后到境外结汇，操作起来非常方便，这时候对这方面内容从严审核，目的还是很明确的。”
“没有叫停，要求重点关注。”有外资行人士说。
另有银行高管表示，NRA购汇本来各地标准就不太一样，很多是口头指导，且从实际操作看，这块购汇的量并不多，因为之后出去太麻烦。
不过，他亦坦言，“人行一方面担心人民币流入会购汇后套利，但另一方面又开放资金池。这样一边挖坑一边填坑。”
继去年底将跨境双向人民币资金池业务从江苏昆山、上海自贸区试点拓展至全国后，两位消息人士周四透露，中国央行日前进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并放松企业的准入门槛；此举有助于降低企业资金使用成本。（完）
(路透中文新闻部)
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