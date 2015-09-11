中国央行督促银行加强人民币NRA账户管理 严控购汇操作--消息

路透北京9月11日 - 两位消息人士周五透露，中国央行日前督促银行重点关注人民币NRA账户（又称境外机构境内账户）购汇操作，企业需提供购汇业务背景资料，且只能将外汇汇至境外外币结算账户或者境内离岸账户，不得汇至境内外汇结算账户或外汇NRA账户。

NRA账户是指在境外（含中国香港、澳门和台湾）合法注册成立的境外机构在境内开立的外币或人民币计算账户。

消息人士并称，银行还需加强人民币NRA账户收支审核。任何人民币NRA账户资金出、入账均需对交易真实性进行审核，留存贸易背景资料。特别加强对境外向人民币NRA账户汇入资金的背景真实性审查，严控利用境外转结汇等操作汇入人民币资金。

同时，人民币NRA账户与境外同名账户、境内同名人民币NRA账户之间的划转，也须按照上述要求，严格审核交易背景。

路透已就此事联系中国央行，但暂未获得其评论。

**意在压制套利空间**

分析人士认为，央行督促银行加强对人民币NRA账户的管理，更意在压制在岸与离岸两地的套利空间。

根据中国央行2012年发布的《关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》，境外机构人民币银行结算账户向境外的划转，以及境外机构人民币银行结算账户之间的划转，银行可以根据境外机构的指令直接办理，另有规定的除外。

一位国有大行人士指出，“NRA账户使用者是境外客户，他们通过NRA在境内购汇然后到境外结汇，操作起来非常方便，这时候对这方面内容从严审核，目的还是很明确的。”

“没有叫停，要求重点关注。”有外资行人士说。

另有银行高管表示，NRA购汇本来各地标准就不太一样，很多是口头指导，且从实际操作看，这块购汇的量并不多，因为之后出去太麻烦。

不过，他亦坦言，“人行一方面担心人民币流入会购汇后套利，但另一方面又开放资金池。这样一边挖坑一边填坑。”

继去年底将跨境双向人民币资金池业务从江苏昆山、上海自贸区试点拓展至全国后，两位消息人士周四透露，中国央行日前进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并放松企业的准入门槛；此举有助于降低企业资金使用成本。（完）

(路透中文新闻部)

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