姜建清：人民币国际化需发展离岸市场 形成海外资金沉淀

路透北京6月25日 - 全球资产最大银行--中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)董事长姜建清周二晚间表示，人民币国际化需要尽快推进离岸人民币产品和市场的发展，让人民币在海外沉淀。

他在国际金融论坛上指出，越来越多的企业在海外发行人民币债券，银行今后还计划在海外发行人民币计价的优先股。随着海外市场上人民币计价的股票、商品的发展，人民币会在当地沉淀，产生交易，促进人民币成为国际储备货币。

“没有海外市场，人民币全部流回中国，达不到人民币国际化的目标。”姜建清表示。

他并透露，目前工行海外分支机构总资产的20%是人民币资产，20%的利润来自人民币业务。

工商银行上月获得最终批准，将在科威特开设分支机构。

对于人民币国际化的推进程度，姜建清称，目前人民币的投资功能开始显现，在海外项目投资中，工行推荐使用人民币。愿意接受人民币投资的海外公司都能找到人民币的回流渠道；此外，一些国家的中央银行开始将部分外汇储备转换成人民币，并交由工行经营管理。

针对金融服务实体经济不足的质疑，他表示，中国还没有发展起虚拟经济，因此金融业的信贷投向基本都在实体经济。即使中国的影子银行体系，其大部分资金投向也是实体经济，包括市政建设、房地产、制造业等，与西方影子银行大量投资债券等金融产品有很大差异。

据其透露，目前工行对小微企业的贷款余额达到1.8万亿元人民币。工行在继续支持实体经济同时要防范风险，把握商业银行的经营原则。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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