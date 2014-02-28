欧洲有意分羹离岸人民币市场 但汇率意外贬值促其三思而行

路透卢森堡2月27日 -欧洲银行界人士和决策层希望从日益发展的中国离岸人民币市场分一杯羹，但中国经济放缓以及人民币近日走贬，可能促使投资者三思而行。

中国逐步放松对人民币汇率控制的近五年以来，已经激励众多来自香港或其他地区的投资基金涌入，其中包括瞄准零售市场的基金。

点心债的推出便是为了在中国境外进行交易，在伦敦等大型外汇交易中心，离岸人民币交易量庞大。

卢森堡、巴黎和法兰克福等城市也在为分得一份人民币离岸交易的蛋糕而与亚洲金融中心展开争夺。

投资者受到中国此前达两位数的经济增长率、以及人民币在严密管理下逐步升值趋势的吸引。他们一般仅能通过离岸工具来参与人民币交易。

但近期人民币走贬暗示，中国央行迫切希望挤出中国资产中的投机性泡沫，并在美国撤出货币刺激导致其他新兴市场货币受创之际，令人民币更具竞争力，并使得出口更为便宜。

这一限制人民币升值的压力可能会拖慢中国离岸人民币市场规模的扩张步伐。

“未来几个月，在抑制热钱与人民币国际化之间将出现一些矛盾，”汇丰亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann本周在卢森堡一次会议上指出。

中国人民币周四短暂下跌，且连续第三天低于官方中间价。通常受到严格管制的人民币在过去两周的时间内大跌1%。

中国与哈萨克斯坦和尼日利亚等国不同，后者放任本币随着美元供应萎缩而贬值，而中国拥有3.8万亿(兆)美元的外汇储备做后盾。

但分析师认为，中国人民银行目前是要给市场带来更多双向波动，并为后续改革做准备，打压对人民币的投机押注。

孤注一掷的投资者准备迎接的是人民币进一步升值，而非进一步贬值。

“(购买人民币的)投资者杠杆比率为30倍，令人震惊，”AZInvestment Management投资经理Stefano Chao表示。

在债券投资者眼中，中国是相对安全的投资避风港，因为中国的主权评等为“AA”，是新兴国家中最高的，如今人民币贬值让这一形象有些失色。

点心债市场规模在差不多三年的时间里已发展到4,000亿元人民币(650亿美元)，主要是在香港发行。但如果投资者对人民币升值没有确定把握，他们购买点心债的意愿就会降低。

另一个吸引投资者购买离岸人民币的因素是，预期在岸人民币最终将实现完全可兑换，多国央行都在买入在岸人民币作为储备货币，外加投资者的离岸人民币持仓，两者总规模之高使得人民币成为全球最活跃的货币之一。

但国际投资者对于这种格局的改变速度远没有中国投资者那么乐观。本周道富银行进行的一项投资者调查显示，30%的在岸投资者认为，到2020年人民币将成为最主要的两种交易货币之一，但离岸投资者都不这么认为。

中国经济成长已经放缓至7%，该水准被广泛认为是支撑社会和经济改革所需的最低增速；此外投资者还担忧庞大的影子银行业发生违约。

“中国经济由出口导向转型为消费导向的过程进展得如何，外界对此的担忧持续且日益增强，”道富全球市场(StateStreet Global Markets)的全球宏观策略主管Michael Metcalfe表示。

“人们担心的是经济成长将快速放缓。”

**来自西方的竞争**

大部分点心债的投资者和发行人都来自亚洲，这反映出欧美投资者的谨慎态度。

但鉴于中国仍是吸引外商直接投资(FDI)的强力磁石，并且越来越多的投资以人民币计价，亚洲之外的金融中心因此也想从中分得一杯羹。

根据普华永道本周发布的研究报告，去年中国1,180亿美元外商直接投资中有63%以人民币结算，2011年时的比例仅为12%，并且有更多的对外FDI以人民币计价。

根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)，人民币支付的市场份额在全球排名升至第七位，超过瑞郎。

据普华永道调查，香港迄今仍是最大的离岸人民币存款中心，台湾、新加坡和澳门的人民币存款亦超过卢森堡、巴黎或伦敦。在这场竞争中尚未看到美国的身影。

由于没有自己的清算银行，欧洲离岸人民币中心很难获得充足流动性，不过英国和中国正积极讨论在伦敦设立人民币清算行。

据本周卢森堡离岸人民币会议发言者称，问题的关键在于西方公司要对人民币计价的投资和支付持更加开放的态度，特别是有越来越多的中国人出国旅游，而他们是出了名的奢侈品拥趸。

那一状况似乎已经开始转变。“在香榭丽舍大道购物的中国顾客，越来越多能够以人民币信用卡支付，这是非常重要的，”法国巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)的中国事务顾问Bernard Poignant表示。(完)

(编译 石冠兰/李爽/王兴亚；审校 徐文焰/白云)

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