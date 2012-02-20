人民币若成石油计价货币 将是国际化“第二战场”--报载

路透北京2月20日电---中国中信银行(0998.HK)(601998.SS)副行长曹彤称,如果人民币国际化能够向西突破石油国家,与卢布等西向国家的货币一道成为主要石油计价和结算货币,就能极大提升人民币的货币地位,构建起人民币国际化的"第二战场".

中国金融时报周一刊登曹彤的采访文章称,在中国的西向周边,俄罗斯、中亚、中东地区均是全球主要石油出口国,而中国本身是全球最重要的石油进口国,双方具有强烈的经济互补性.且去年11月7日召开的上合组织成员国会议等亦为人民币的西向国际化创造了良好契机.

"在东盟之外,向西开辟人民币国际化'第二战场'将是当前人民币新'防守'方略里的'进攻'策略,也符合人民币国际化的长远战略构想."兼为中国人民大学国际货币研究所联席所长的曹彤称.

2011年人民币升值与贬值之辩可谓甚嚣尘上,美国等发达国家继续要求人民币升值,同时巴西等新兴国家也加入到美国阵营.另一方面,交易市场出现了贬值趋势,去年12月人民币就出现一轮贬值风潮.

曹彤认为,人民币汇率改变单边升值趋势对於完善人民币汇率机制和人民币资本项目改革是有利的,降低了外在的人民币单边升值预期带来的压力,而且有助於让市场认识到人民币国际化过程中的多种波动的可能,促使汇率弹性不断增加,增大了货币当局进一步推动一篮子货币制度改革的空间.

中国自2005年启动汇改,时间已逾六年,人民币兑美元实际有效汇率累计升值超过30%.经常项目顺差与GDP(国内生产总值)之比已由2007年历史最高点的10.1%下降至2010年的5.2%、2011年上半年的2.8%.人民币汇率正逐渐趋於均衡合理水平.(完)

--发稿 李文科; 审校 丁淑琴

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