摩根士丹利称若人民币急贬 油价或落至20美元区域

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透1月11日 - 摩根士丹利周一表示，如果人民币迅速贬值，可能令油价跌至20美元区域。
该投行认为，伊朗的新供应可能令市场供应过剩的情况持续至2016年相当一段时间，并维持目前的交易形态。
“供应过剩促使油价进入应该放缓投资的区间，不过并未设定价格水平，”摩根士丹利分析师并表示，美元走势等非基本因素，将持续成为油价水平的决定因素。
摩根士丹利在报告中表示，若美元升值3.2%，意味着人民币贬值15%，可能将油价推低6-15%(或每桶2-5美元)，这可能令油价落至每桶20-30美元区间高档。
摩根士丹利预估2016年布兰特原油LCOc1为每桶49美元，西德克萨斯中质油(WTI)则较布兰特原油每桶贴水1.50美元。(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
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