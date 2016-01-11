摩根士丹利称若人民币急贬 油价或落至20美元区域

路透1月11日 - 摩根士丹利周一表示，如果人民币迅速贬值，可能令油价跌至20美元区域。

该投行认为，伊朗的新供应可能令市场供应过剩的情况持续至2016年相当一段时间，并维持目前的交易形态。

“供应过剩促使油价进入应该放缓投资的区间，不过并未设定价格水平，”摩根士丹利分析师并表示，美元走势等非基本因素，将持续成为油价水平的决定因素。

摩根士丹利在报告中表示，若美元升值3.2%，意味着人民币贬值15%，可能将油价推低6-15%(或每桶2-5美元)，这可能令油价落至每桶20-30美元区间高档。

摩根士丹利预估2016年布兰特原油LCOc1为每桶49美元，西德克萨斯中质油(WTI)则较布兰特原油每桶贴水1.50美元。(完)