人民币在/离岸汇差扩大是9月外汇存款下降的重要原因--招商

独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透北京10月27日 - 中国招商证券发布报告称，9月在岸和离岸人民币市场汇差明显，刺激了国内市场购汇需求和香港市场结汇需求，汇差扩大引起的资金流动是9月外汇存款余额下降188亿美元的重要原因。
报告指出，9月结售汇数据显示国内有资金流出迹象，但由于央行的调控，国内人民币即期汇率较为坚挺，导致在岸和离岸市场汇差明显扩大，换言之，套利资金可以在国内市场购汇再到香港市场结汇，9月如此操作的平均收益是7-8月的28倍，1亿美元在香港结汇可比国内市场多换得105万元人民币。
“9月购汇意愿大幅上升也可以佐证我们前面的看法。9月美元指数涨势强劲也导致结汇意愿再度回落。”报告称。
近期香港市场人民币利率明显上升，9月香港市场1年期人民币存款利率由3.0%上升至3.4%，当月人民币跨境收入规模和占比大幅上升，上述现象都是汇差扩大引发的连锁反应之一。
截至上周四，香港利差规模收窄29个bp。上周港元汇率继续震荡，振幅为20个bp，最终收于7.7571，较此前一周贬值1个bp。
上周人民币即期CNY=CFXS保持强劲升值，周五收于6.1172元，续创汇改后的新高，较此前一周升值68个bp。外汇市场显示上周国有大型商业银行结汇力量明显增强，这与结售汇数据反映的资金流出现象不一致。人民币汇率继续坚挺可能的原因在于APEC 会议、亚投行成立等短期因素。
中国央行数据显示，9月末外币存款余额6,053亿美元，其中9月单月减少外币存款188亿美元。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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