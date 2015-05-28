关注人民币能否被纳入特别提款权货币篮--元大宝来投信

路透台北5月28日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信周四指出，中国经济增速呈现下行趋势，各项经济指标今年以来表现持续疲弱，为支撑经济成长增速，中国人民银行自2014年11月陆续进行降息、降准等总量宽松政策，同时搭配长期借贷便利、公开市场操作逆回购等定向措施来释放流动性予市场，处理地方政府债务问题，以及引导市场利率下滑，并出台稳增长政策以期资金可流向实体经济。

宽松政策实施近半年，终于在第二次降准后，市场利率出现明显下滑，中国银行台北分行人民币定存1个月利率已不见以往3%水准，逐步向2%靠拢，显示为了救经济，中国释出的流动性已达充裕水准，利率才会开始有下移趋势。

但为何实体经济如此疲软，宽松政策不断出台的背景下，人民币汇价仍可支撑在窄幅区间稳定波动，而未出现失控的贬幅？去年11月宽松政策实施以来，在岸与离岸人民币汇价至今皆呈现贬值，自6.13价位来到6.20，缓步的贬势尚属合理，但中间价却出现背离的表现，5/15中国人民银行将人民币中间价引导至6.1085，此迹象与大范围宽松以及疲弱的实体经济表现显得违背，但也由此可见，中国政府不希望人民币贬值。

今年对于人民币而言最关键的一事，即为提升为国际储备货币，也就是可被国际货币基金会(IMF)纳入特别提款权(SDR)之一篮子货币中，而纳入的标准为该货币于全球自由贸易使用的程度，以及汇价的稳定度，因此扞卫人民币汇价稳定则成为中国政府的重大任务。

特别提款权(SDR)为国际货币基金会(IMF)创设的一种储备资产和记帐单位，为IMF分配给会员国的一种使用资金权利，会员国通常会在国际收支逆差时来动用这个权利，用以补充官方储备，使用时需透过IMF指定一个参加国接受特别提款权，并提供可自由使用的货币，目前可使用之货币有美元、欧元、日圆及英镑等4种，特别提款权货币篮每5年调整一次。此外，特别提款权亦可用来偿付IMF的贷款及支付利息费用。

特别提款权不是货币，也不是对IMF的债权，而是对IMF成员国的可自由使用货币的求偿权。可以透过两种方式来获得特别提款权并换取货币，一是透过成员国之间的自愿交换；二是IMF指定国家体质强健的成员国以可自由使用的货币从体质较差的国家购买特别提款权。

一旦人民币被纳入特别提款权货币篮，则表现人民币受到国际的认同，经济实力将逐步强大，对于中国的金融市场改革是否成功亦有具有重大意义。

特别提款权的资格将会在今年10月进行审核，虽然中国实体经济尚疲弱，资本流出状况未改善，但认为纳入特别提款权资格的意图，将是支撑人民币汇价的要素，而人民币汇价将可维持平稳波动。倘若人民币成功纳入特别提款权货币篮，显示中国的国际地位更加巩固，再配合着人民币国际化推动，以及中国逐步开放资本市场管制，有利可图的环境将驱使海外资金向中国境内流入，市场对于人民币的需求将随之增加，人民币成为国际主要强势货币的机率亦大大提升。

在汇率市场化的推动下，人民币已不再只有单边走势，升贬波动将成为常态，未来区间波动范围仍会再扩大的情况下，投资人选择人民币计价商品，应依据总体环境以及市场变化来判断人民币汇价表现，择点进场以降低汇率波动的风险。(完)

(整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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