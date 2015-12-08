香港《经济日报》：人币再走弱 显滙率政策挑战

（12月8日社评）

人民币滙价昨创近三个半月低。中央虽有能力在中长期维稳人币，惟要同时推进人币国际化、市场化，以至稳经济目标，考验中央有否足够策略与工具，驾驭滙率短期波动减折腾。

市场沽压沉重，长期稳健未变

人币滙价近期再现弱势，在岸现货市场昨跌至1美元兑6.4082的近三个半月低，人币离岸价更跌破6.47。市场对人币前景再吹淡风，除投行瑞信指明年底人币将跌至6.8，即较现水平再跌近6%，且近期滙市上再现造淡人币迹象，反映市场对人币走势趋负面。

此难免令市场疑惑，因中央领导人近期多番力挺人币滙价，无论国务院总理李克强，以至国家主席习近平，皆在国际场合上不约而同强调，人币滙率不存在长期贬值的基础。惟近期人币又再走贬，惹市场揣测国基组织（IMF）正式将人币纳入特别提款权（SDR）篮子后，中央维稳人币的行动是否已结束。

惟中央国策是推人币国际化，中长期保滙价平稳决心不用怀疑，且中央拥多达3.44万亿美元的外滙储备作后盾，近月亦不时动用外储托人币滙价，内地贸易收支亦有盈余，必要时更可推行政措施管控跨境资金流向，稳滙价能力毋须怀疑。

人币中长期料续稳健，短期波动却恐难避免。主因是中央要达人币国际化与稳经济等目标，执行上恐有一定矛盾，惹人币滙价短期波动。

就如中央欲大力推动人币国际化，人币滙价理应稳中偏强，以吸引更多投资者尤其各国央行放心增持人民币；惟内地经济下行压力有增无减，尤其出口表现差强人意，人民币若能扭转强势掉头走贬，促外贸稳经济势添助力。且中央推动人币国际化，考验之一是促人币滙率形成机制由半封闭，走向市场化，更多地让市场力量决定人币滙价。惟市场对人币前景频吹淡风，却倍添人币贬值预期，要由人民银行不断出招干预市场，于在岸以至离岸滙市抛美元买人币维稳，避免损各国增持人币信心，惟此与人币走向市场化的政策目标，亦存在明显矛盾。

走政策平衡木，缓减短期波动

故中央虽有足够政策银弹保人币中长期稳定，更必须有更多工具与技巧，走好人币国际化、市场化、稳经济的平衡木，赢取市场信心，缓减政策矛盾造成人币短期波动的阵痛与折腾。

投资者则应明白中央的政策目标，以及要达成目标背后的挑战，对人币中长期走势可保持信心，惟要有心理准备人币短綫波动，以至兑美元颇为走软，恐少不免。（完）