香港《文汇报》：人民币汇率长远将保持稳定

（1月7日社评）

昨日，人民币对美元汇率延续近期跌势，离岸与在岸市场双双大跌。受中国经济放缓、美国进入加息周期美元走强等因素影响，人民币汇率短期内存在向下调整的压力。但长远而言，中国经济保持稳定增长，人民币国际化提升交易和储备需求，加上外汇储备雄厚，中国有意愿和能力保持人民币汇率稳定，人民币不会大起大落，更不会长期贬值。

人民银行昨日公布的中间价远低于预期，令市场大感意外。人民币对美元中间价跌破6.53关口，创下2011年4月以来新低。在岸即期市场上，人民币对美元即期汇率跌破6.54关口，逼近6.55一线。离岸市场上，人民币对美元更是进一步下跌，破6.67水平。元旦假期后，人民币对美元汇率不到3个交易日已跌500余点，离岸汇率跌1000多点。人民币在岸和离岸的价差达到1698点，再创去年汇改以来的最大差距。

对于人民币此番出乎意料的跌势，市场人士分析主要受到三个短期因素的影响：第一，中国宏观经济数据仍处低位，最新公布的PMI数据疲软，加深市场对中国经济下行的预期；第二，美联储首次加息后，普遍预计2016年还将稳步加息，国内外息差进一步缩小；第三，市场预计年初换汇额度更新后，会释放一部分被积压的换汇需求，导致资本流出，尤其是此前被人民币持续单边升值吸引而来的大量套利资金开始流出，促使人民币对美元贬值。

还需要看到，人民银行对人民币贬值的容忍度在上升，也使得人民币贬值压力不断释放。首先，汇率市场化改革的方向，要求减少市场干预，让市场机制发挥基础性的作用；其次，考察人民币汇率的参照货币发生变化，人民币汇率指数的推出，意味着中国汇率政策已由盯住美元转向盯住一篮子货币、保持对美元双边汇率的稳定将让位于对一篮子货币稳定，目前美元显着强势，欧元等非美货币下跌，为了保持人民币汇率指数的稳定，人民币对美元必须贬值。

有意见认为，由近日中间开价及离岸价表现，反映人民币未来仍有贬值空间，中国「纵容」人民币贬值，以刺激经济。事实上，内地为刺激经济而主动大幅压低汇率的可能性不大。如今进出口贸易额占中国GDP的比重连年下降，已经降回到本世纪初的水平，贸易对经济的拉动作用已减弱，中国不会为了刺激外贸需求而大幅贬值人民币。包括港商在内的中国企业更希望人民币汇率维持稳定，不要出现大幅波动，避免受到大幅升值或贬值的冲击。而且，人民币已获纳入SDR，作为一种国际储备货币，中国也不会让人民币有过度波动。

人民币汇率走向受到市场各方密切关注，中国逐步退出对人民币汇率的日常干预，但并不意味对外汇市场撒手不管，近期人民币汇率异动只是短期现象。从中长期来看，中国经济增长、劳动生产率仍然向好，大宗商品价格下降使中国保持一定规模的贸易顺差，再加上外汇储备充裕，财政状况良好，金融体系稳健等多种因素支撑，人民币汇率有条件保持基本稳定。