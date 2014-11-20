强势人民币背后的盘算--今周刊「谷月涵看台湾」

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月20日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
中国突然改变在国际社会的行为模式，过往每与邻国出现领土纷争，中国总是采取军事威吓，如今却愿意与印度、俄罗斯、南韩与日本和平相处，这并非北京开始吃素，而是掌握到全球环境转变的现实。
中日针对钓鱼台列屿所做的协议，被国际媒体解释为两国关系冰释；然而，双方领袖尴尬握手那一幕，毫无真诚可言，该协议似乎反应出两国不得不的表演，唯恐钓鱼台议题会加重各自恶化的经济；换句话说，这只是暂时休兵的协议而已。
安倍经济学初期成功，现在已陷入停滞，且预计提高的消费税，可能必须延后施行。中国经济成长持续减缓，所幸幅度已见缓和。万一爆发战事，投资和消费都会被吓跑；因此，双方都不愿看到负面因素而彼此克制。
全球经济成长减缓，美国页岩油开采技术提升，新石油产能大幅增加，这都足以使油价走低；更别提中东油国共谋压低油价，要让美国页岩油产业破产，或美国策略性卖油，要让俄罗斯破产的阴谋论了。西方国家对俄罗斯的经济制裁，只会驱使俄国向中国靠拢，而中国也在此趁势得利。
美国外交焦点转向亚洲，也给中国一些压力，至少表面上不能再那么霸道。当中国与南韩洽签FTA（自由贸易协定）之际，北韩释放两名美国人质，应该不是巧合。国际强权正试图拉拢朝鲜半岛的不同势力。
经济低迷期间，再友善的邻国也会变得敌对，因为彼此都想筑起贸易壁垒。尽管北京反其道而行，大释善意，但亚洲国家仍须面对更进一步的考验。
更大的压力可能隐身在货币市场中。在油价陡降的同时，美元对欧元和日圆同步飙升，但人民币却文风不动；这也表示，人民币对欧元、日圆大幅升值，而这两地是中国最重要的出口市场。
一九九四年人民币剧贬，可能是九七年亚洲金融风暴的起因。人民币的持稳，可望让其成为亚洲货币的价格指标，有助于中国藉机吸引弱势经济体，成为区域领导象征。当然，也有可能是北京担心国内资产价格和通膨进一步上扬；同时，还可利用这一波经济放缓，刺激国内消费和减少对出口依赖──这是北京一直想做却做不到的政策。
在这样的前提下，拉美股市重挫，商品出口国如澳洲和加拿大等股市表现也不理想，就没什么好讶异了。中国逐渐褪下商品出口国的角色，也不再需要进口太多完成品。在北京领导人的盘算中，是不用太在乎这些远在天边的国家。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。
(整理 董永年)
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。