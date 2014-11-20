强势人民币背后的盘算--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月20日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

中国突然改变在国际社会的行为模式，过往每与邻国出现领土纷争，中国总是采取军事威吓，如今却愿意与印度、俄罗斯、南韩与日本和平相处，这并非北京开始吃素，而是掌握到全球环境转变的现实。

中日针对钓鱼台列屿所做的协议，被国际媒体解释为两国关系冰释；然而，双方领袖尴尬握手那一幕，毫无真诚可言，该协议似乎反应出两国不得不的表演，唯恐钓鱼台议题会加重各自恶化的经济；换句话说，这只是暂时休兵的协议而已。

安倍经济学初期成功，现在已陷入停滞，且预计提高的消费税，可能必须延后施行。中国经济成长持续减缓，所幸幅度已见缓和。万一爆发战事，投资和消费都会被吓跑；因此，双方都不愿看到负面因素而彼此克制。

全球经济成长减缓，美国页岩油开采技术提升，新石油产能大幅增加，这都足以使油价走低；更别提中东油国共谋压低油价，要让美国页岩油产业破产，或美国策略性卖油，要让俄罗斯破产的阴谋论了。西方国家对俄罗斯的经济制裁，只会驱使俄国向中国靠拢，而中国也在此趁势得利。

美国外交焦点转向亚洲，也给中国一些压力，至少表面上不能再那么霸道。当中国与南韩洽签FTA（自由贸易协定）之际，北韩释放两名美国人质，应该不是巧合。国际强权正试图拉拢朝鲜半岛的不同势力。

经济低迷期间，再友善的邻国也会变得敌对，因为彼此都想筑起贸易壁垒。尽管北京反其道而行，大释善意，但亚洲国家仍须面对更进一步的考验。

更大的压力可能隐身在货币市场中。在油价陡降的同时，美元对欧元和日圆同步飙升，但人民币却文风不动；这也表示，人民币对欧元、日圆大幅升值，而这两地是中国最重要的出口市场。

一九九四年人民币剧贬，可能是九七年亚洲金融风暴的起因。人民币的持稳，可望让其成为亚洲货币的价格指标，有助于中国藉机吸引弱势经济体，成为区域领导象征。当然，也有可能是北京担心国内资产价格和通膨进一步上扬；同时，还可利用这一波经济放缓，刺激国内消费和减少对出口依赖──这是北京一直想做却做不到的政策。

在这样的前提下，拉美股市重挫，商品出口国如澳洲和加拿大等股市表现也不理想，就没什么好讶异了。中国逐渐褪下商品出口国的角色，也不再需要进口太多完成品。在北京领导人的盘算中，是不用太在乎这些远在天边的国家。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 董永年)

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