人民币将成全球资金供应者--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月30日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

中国人行将允许人民币汇率浮动区间进一步扩大，也可能允许更多的资本外流，人民币很可望成为下一个全球资金供应者，就如同过去日圆、美元的角色。

我们常以为市场是由基本面所牵动，不论股票、债券、不动产或商品市场皆然。长期来说，这是正确的，但也正如凯因斯所说的：「长期而言，我们都死了。」短期走势偏离长期基本面的波动可能会很剧烈，甚至令投资人痛苦万分。

这一波商品市场的空头走势，就是最佳写照，而这也解释了包括台股在内的亚洲与新兴市场疲弱的现象。

如果市场价格下挫不是基本面因素，那就是技术面造成的了。我所谓的技术面，指的是投资工具本身的供给和需求；相对而言，基本面指的便是实体资产供给和需求了。当然，基本面多半是由真实经济面所带动，技术面则由许多因素所影响，但最重要的，是投资流动性的供给，而流动性的终极来源是中央银行，这也是为何联准会（Fed）的政策如此重要的原因。

过去多年来，各界都聚焦在日本央行，而非美国联准会；最近欧洲央行则有较大的影响；但是现在，Fed又重回舞台中心。近期美国利率因预期Fed将升息而逐步走高，已对市场产生影响。

Fed主席叶伦与其多数同僚，在货币政策的沟通上，都试图尽量说清楚。他们不会在做决策前有任何承诺，但有监于当前的情势，今年升息的可能性极高。

Fed的声明，及市场因预期升息而预先采取的行动，已造成美元资产流动性突然短缺，并带动另一波套利交易的平仓。美元升值及美元货币供给吃紧，迫使投资资金由商品和新兴市场流出，这个趋势或许会持续下去，直到全球出现另一个流动性来源为止。

要留意的是，Fed紧缩货币政策不全然是坏事。从历史经验看，通常要到第四或五次升息后，市场才会出现明显影响；因为利率就像通膨，实际上可能远低于经济体所需的水准；低通膨时，消费者暂时不消费；同样地，低利率时，也会让企业暂时停止投资。升息的预期将鼓励企业提早投资，以免利率进一步走高。

最近同样值得关注的是中国人行的声明。该行表示，将允许人民币汇率的浮动区间更进一步扩大，大约一年前，人行便已扩大汇率浮动区间一次。除了前一年人民币升值走势似乎已停止外，扩大汇率浮动区间，对人民币利弊参半。

因此，下一阶段市场该注意的是，面对人民币逐渐贬值的可能性，尤其当中国经济表现疲弱，以及美元大幅升值之际。

此外，北京政府人民币国际化的策略，也有可能允许更多的资本外流，人民币很可能成为全球投资市场下一个资金来源，就如同过去日圆和美元的角色。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 董永年; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。