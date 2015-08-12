香港《文汇报》：人民币适度贬值利大于弊

（8月12日社评）

人民银行宣布完善人民币中间价报价机制，以推动汇率进一步市场化，引发人民币一次过贬值近2%，创历来最大单日跌幅。人行的决定不应被视为蓄意贬值策略，而是人民币国际化、市场化的重要一步，使人民币汇率机制更加市场化。国家推动经济复苏，需要有人民币适度贬值的支持。人民币适度贬值利大于弊，有利于增加出口竞争力，为中国制造业提供更有利的汇率环境。人民币适度贬值对香港也有利，可使香港从内地进口日用品更物美价廉，纾缓基层市民生活压力。当然，另一方面也要看到，人民币汇率贬值，会引起进口商品在内地的价格上涨，推动物价总体水准上升；而若人民币贬值成为持续性趋势，会使大量人民币兑换成外币，引发国内资本外流。不过，人民币汇率市场化在一段时间的适应与磨合之后，其不利方面会逐渐减弱。

人民币适度贬值有利于增加出口竞争力。从2005年至2013年，人民币持续升值9年。今年以来，人民币兑美元一直略显强势，使国内出口承受巨大压力。强势人民币正在从两头挤压中国出口企业的生存环境，一方面成本上升挤压利润，另一方面汇率升值打击出口。人民币汇率是制约中国经济的命门，此次市场化贬值有助于改善中国总需求，改善企业盈利，为中国制造业提供更有利的汇率环境，并促使内地经济尽快复苏，内地经济通缩状态也将改观。

美联储将基于经济复苏的基础退出量化宽松政策，美元将进入一个加息周期，美元升值也将成为趋势。人民币汇率适度贬值的压力增强。无论从外部因素还是内部因素来看，人民币适度贬值的时机已经到来。人民币的适度贬值，不仅有利于中国宏观经济的回暖，而且也有利于A股和港股市场的活跃。一直以来，大量的外资在中国长期游移赚钱。人民币汇率市场化，会使坐等人民币不断升值的游资和投机资本不再白白剥削中国。

人民币适度贬值对香港也有利，由于香港食品和日用品进口依赖内地，人民币贬值令香港从内地进口货品更加便宜，基层市民特别受惠。香港的食材价格会因此减价，纾缓持续已久因输入通胀带来的加价压力。北上设厂的香港厂商长期面对高踞不下的成本压力，人民币贬值可纾缓港商成本压力。内地与香港运输物流同样受惠，内地与香港运输物流成本是以人民币结算，人民币汇价回落，整体运输成本有望减低。人民币贬值令赴内地团费更便宜，亦为本地旅行社带来利好消息。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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