香港《经济日报》：内地外贸虽弱 人民币稳健未变

（3月9日社评）

内地出口表现逊市场预期，外界关注中央会否放手让人民币走贬，以撑出口稳经济。惟去年底今年初的人民币剧震前车可监，只要美元续稳成滙市定海神针，中央滙率政策料不变应万变。

在环球需求不振下，市场本已对上月内地出口表现不抱期望，估计将按年跌约一成半，但官方昨公布的跌幅达25.4%，比市场预期更差。上月内地出口或多或少受春节因素影响，但今年首两个月出口累计仍跌17.8%，外界除忧内地经济下行添压，更关注中央会否再松滙价以撑出口、稳经济。

近期中央为应对经济下行，防全年经济增长跌穿6.5%的底綫，已连番出重招，除大松信贷、再度降准、放松楼控外，中央更将预算赤字，由去年的2.4%大增至今年的3%，财政政策较过往更进取。虽然如此，中央向滙率政策打主意，遏人民币滙价撑经济的机会，料仍不高。

中央对放手让人民币走贬仍存戒心，暂未拟再调整滙率政策。因去年底今年初，中央亦曾尝试让更多市场力量决定人民币滙价，既促人民币滙率形成机制进一步市场化，亦可借助人民币下行的客观现实，稍纾经济压力。

中央的主观愿望虽如此，惟市场却另有盘算，尤其炒家借势渲染内地经济硬着陆风险正趋升，人民币势面临如山贬值压力，以掀市场恐慌，伺机在人民币滙市尤其离岸市场，狠踩人民币滙价图利。此除令人民币陷入愈贬愈惊、愈惊愈贬的恶性循环，加剧走资潮，更挫损外资企业对中国经济前景的信心，徒添经济重压，令人民币走弱未见其利，先见其害。

正因前车可监，中央的滙率政策日趋谨慎，以稳定为主。且近日环球滙市的震央、即美元滙价已相对靠稳，令包括人民币在内的一众货币，稍有喘息空间，中央遂顺势而行，将人民币保持在相对稳定水平，以免再误触滙率政策地雷，徒添烦乱。

事实上，无论是人民币兑美元滙价、又或兑一篮子货币的指数，现时较年初几无大变化，反映只要美元续稳，中央的滙率政策仍将以不变应万变，另谋力推降准、加大财赤等非滙率手段，作保经济政策的主轴。

故人民币走向的变化，关键并非内地外贸，而是美元会否又再大幅飈升，中央为免人民币受强美元变相挟升，要被迫兑美元贬值以自保。此将是未来一段时间人民币走向的关键变数。（完）